Стратегический запас на карантин: эксперт озвучила полный список

Эксперт по выживанию из США Саманта Биггерс рассказала, из чего должен состоять стратегический запас на три месяца в условиях пандемии коронавируса.

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Такой срок она выбрала, исходя из происходящего в китайском Ухане и итальянской Лобмардии, пишут РИА Новости.

"Это наихудший сценарий и, может быть, все будет не так плохо, но я предпочитаю быть готова к худшему и надеяться на лучшее", – рассказала Биггерс.

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По ее словам, в "стратегическом запасе" должны быть: бобовые, рис, макароны, овсянка, мука и мюсли. Также можно запастись консервированными супами, овощами, фруктами и различными корнеплодами.

По расчетам Биггерс, на среднюю семью стоит запасти порядка девяти килограммов картошки, двух килограммов моркови и лука, которые стоит хранить в темном месте. Если карантин затянется и картофель начнет прорастать – несколько картофелин Биггерс посоветовала посадить.

Если свежие овощи закончатся, по мнению эксперта, в запасе должны быть коробки с сухим картофельным пюре, сушеный лук и "быстрые" сухие суповые смеси.

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Можно также купить молоко долгого хранения, сухое молоко и йогуртовую культуру, с помощью которой можно приготовить йогурт самостоятельно.

Биггерс выделила и группу продуктов "для души": чай, кофе и сладости, алкоголь или то, из чего можно его приготовить. Полезным, считает эксперт, будет закупить не только напитки, но и порошковые смеси, из которых их можно приготовить самостоятельно.

Особое внимание, по словам Биггерс, стоит уделить аптечке, иметь дома запас препаратов от простуды, аллергии и других недугов.

Эксперт также напомнила что дома должен быть запас батареек и необходимые в повседневной жизни предметы гигиены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач рассказал, как проверить в домашних условиях работу легких.

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