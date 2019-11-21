Страшный тюнинг орды: возвращенные украинские корабли показали изнутри

В сети появились фото, сделанные внутри бронекатера "Бердянск", который Россия вернула Украине 20 ноября.
Снимки на странице в Facebook показал телеведущий и волонтер Алексей Мочанов. На фото видна раскуроченная обшивка и пробоины.
"Про наши кораблики. И их истерзанный внутренний мир. Просто несколько фоток "российского тюнинга" от специалистов по дизайнам интерьера из духовной скрепной недобрососедской нефтяной орды", – написал Мочанов.
Появились страшные фото изнутри возвращенных кораблей
ФБ Мочанова
Появились страшные фото изнутри возвращенных кораблей
ФБ Мочанова
Появились страшные фото изнутри возвращенных кораблей
ФБ Мочанова
Появились страшные фото изнутри возвращенных кораблей
ФБ Мочанова
Появились страшные фото изнутри возвращенных кораблей
ФБ Мочанова
Появились страшные фото изнутри возвращенных кораблей
ФБ Мочанова
Как писал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе судно РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три корабля.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Оккупанты незаконно поместили их в московскую тюрьму, обвинив в "незаконном пересечении государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.
Украина и Россия 7 сентября провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.
Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных.
Россия передала Украине корабли, захваченные вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Процедура передачи судов прошла 18 ноября в 12:00 по киевскому времени.
При этом Россия вернула Украине захваченные в Керченском проливе корабли в полуразобранном состоянии и без боевого запаса.
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