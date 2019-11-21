Страшный тюнинг орды: возвращенные украинские корабли показали изнутри

В сети появились фото, сделанные внутри бронекатера "Бердянск", который Россия вернула Украине 20 ноября.

Снимки на странице в Facebook показал телеведущий и волонтер Алексей Мочанов. На фото видна раскуроченная обшивка и пробоины.

"Про наши кораблики. И их истерзанный внутренний мир. Просто несколько фоток "российского тюнинга" от специалистов по дизайнам интерьера из духовной скрепной недобрососедской нефтяной орды", – написал Мочанов.

Появились страшные фото изнутри возвращенных кораблей ФБ Мочанова

Появились страшные фото изнутри возвращенных кораблей ФБ Мочанова

Появились страшные фото изнутри возвращенных кораблей ФБ Мочанова

Появились страшные фото изнутри возвращенных кораблей ФБ Мочанова

Появились страшные фото изнутри возвращенных кораблей ФБ Мочанова

Появились страшные фото изнутри возвращенных кораблей ФБ Мочанова

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