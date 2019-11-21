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21 ноября • обновлено в 12:04
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Страшный тюнинг орды: возвращенные украинские корабли показали изнутри

1.8т
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В сети появились фото, сделанные внутри бронекатера "Бердянск", который Россия вернула Украине 20 ноября.

Снимки на странице в Facebook показал телеведущий и волонтер Алексей Мочанов. На фото видна раскуроченная обшивка и пробоины.

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"Про наши кораблики. И их истерзанный внутренний мир. Просто несколько фоток "российского тюнинга" от специалистов по дизайнам интерьера из духовной скрепной недобрососедской нефтяной орды", – написал Мочанов.

Появились страшные фото изнутри возвращенных кораблей

Появились страшные фото изнутри возвращенных кораблей

ФБ Мочанова

Появились страшные фото изнутри возвращенных кораблей

Появились страшные фото изнутри возвращенных кораблей

ФБ Мочанова

Появились страшные фото изнутри возвращенных кораблей

Появились страшные фото изнутри возвращенных кораблей

ФБ Мочанова

Появились страшные фото изнутри возвращенных кораблей

Появились страшные фото изнутри возвращенных кораблей

ФБ Мочанова

Появились страшные фото изнутри возвращенных кораблей

Появились страшные фото изнутри возвращенных кораблей

ФБ Мочанова

Появились страшные фото изнутри возвращенных кораблей

Появились страшные фото изнутри возвращенных кораблей

ФБ Мочанова

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Возвращение украинских кораблей Россией
Место
Украина
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Комментарии
32
5
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1
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Антошин Денис
Антошин Денис
Если серьезно, то за те двое суток, пока украинцы эти корабли тащили в Очаков, даже без аврального режима и не торопясь, можно было разобрать пол корабля
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1
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Оказывается, россияне сняли унитазы с захваченных в Керченском проливе украинских кораблей, чтобы обменять их на бывших регионалов.
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0
0
Юг Руси
Юг Руси
Как так-то? Почему эти русские не провели капитальный ремонт этих корыт? Срочно жалобу в Гаагу! ))))
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