Постоянные читатели моего блога знают, что время от времени я публикую фото-подборки реальной жизни в СССР — чаще всего эти фотоснимки делали профессиональные советские фотографы в свободное от основной работы время, и смогли их показать широкой аудитории только в последние годы СССР — когда в стране началась эпоха Перестройки и была объявлена гласность.

Одной из наиболее известных фото-серий реальных советских фото стала подборка фотоснимков коллектива "Тривия" — входившие в него фотографы Владимир Воробьёв и Владимир Соколаев снимали обычную советскую жизнь, и из их фотографий мы можем узнать множество сочных подробностей из жизни советской провинции — к примеру, увидеть продажу говяжьих рёбер прямо с земли возле магазина — подборку этих снимков можно увидеть вот тут.

А в сегодняшнем посте я хочу вам показать не менее крутые, но практически неизвестные фотоснимки фотографа из Сыкрывкара Сергея Зиновьева. В 1977 году жена подарила Сергею первый фотоаппарат "Смена 8М", а у знакомого фотографа в Краснодаре Сергей заполучил вспышку (выменял её на модную клетчатую рубашку) — и с тех пор снимал советский быт семидесятых и восьмидесятых годов. Запечатлённое Сергеем на фото удручает — с его кадров на нас смотрит не "великая страна с ракетами и балетом" (о которой кричала пропаганда), а весьма бедная, отсталая и неразвитая страна с плохо выглядящими людьми, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — редкие фото реального СССР, запечатлённые Сергеем Зиновьевым.

02. Начнём с моего любимого — очереди и магазины. Вот так выглядела торговля мясом в стране с величайшей, победной и неподдельной Космической программой — чтобы заполучить хоть кусочек дрянного мяса, люди были вынуждены отстаивать огромные очереди. Обратите так же внимание, что торговля ведётся на улице, мимо кассы, так торговали дефицитными продуктами вроде мяса или бананов — покупатели всё разметали за час прямо возле магазина по завышенной цене, после чего товар пробивался по кассе по реальной стоимости — а разницу торговые работники клали себе в карман.

03. Сыктывкарская школа. Со стен на детей взирают агитационные плакаты с цитатами Ленина про "среду великорусов" и о том, что "Ленин всесторонне развил теорию социалистической революции".

04. Работы Зиновьева отличаются какой-то невероятной выразительностью и остротой схваченного момента. Вот это видимо какой-то "час политинформации" на селе, можно даже разглядеть заголовок статьи, которую читает агитатор — "Сохраниит единство [палестинских] рядов". Политинформация проходит в какой-то наскоро сколоченной деревянной будке, а внимают агитатору замученные рабской работой обычные сельские женщины, верящие при этом что они живут в лучшей в мире стране. Советская политинформация напоминала выступления дореволюционных попов — те тоже внушали нищим и бесправным, что они самые счастливые люди на земле.

05. Стоп-кадр сельской жизни, на снимке — достаточно благополучная семья, видно что люди непьющие и работящие. При этом обратите внимание на нищету вокруг — лично я не видел ни одной (ни одной!) фотографии советской деревни, которая напоминала бы сельскую жизнь в Германии, Чехии или хотя бы Румынии — с их аккуратными домиками, черепичными крышами и палисадниками. На советских фото всегда будут очень старые трухлявые деревянные хаты и нищета — сколько ни работай, а ничего не заработаешь.

06. Тоже очень хороший стоп-кадр в стиле Зиновьева — это просто какой-то тлен и безысходность. Снимок сделан в конце семидесятых или в начале восьмидесятых годов, но в кадре какое-то ощущение абсолютного безвременья — это мог быть и снимок шестидесятых, пятидесятых или даже двадцатых годов — не изменилось ровным счётом ничего. Что дала этим людям советская власть, кроме нищеты?

07. Какой-то сельский празник с людьми, у которых невозможно определить возраст — дядьке в кепке в центре кадра может быть как 65, так и 45 лет. О причинах, почему люди в СССР так выглядели, я уже рассказывал во вчерашнем посте.

08. Отдых на природе. Это привет тем, кто время от времени выступает в комментариях с рассказами о том, что "в СССР не было полных, все были стройными":

09. Городская улица, обратите внимание на деревянные бараки в кадре. Тут нужно выделить один интересный момент — обычно во всех советских фильмах действия происходят в домах и квартирах той эпохи, в которой снимался фильм — если фильм пятидесятых годов, то действие чаще всего будет происходить в "сталинках", если фильм шестидесятых — то в новомодных хрущёвках, а если более поздней эпохи — то в панельных многоэтажках. Тем самым совок как бы подчёркивал, что в стране идёт постоянное строительство жилья, всё строится и обновляется.

На самом же деле практически до последних дней совка в центрах многих городов продолжали стоять деревянные бараки, в которых жили люди, годами и десятилетями ожидая "очередь" на квартиру. Многие подобные бараки не расселены до сих пор...

10. Тоже очень хорошее фото, запечатлевшее городскую инфраструктуру — слева недавно построенная "стекляшка" (вероятнее всего, магазин или кафе), на заднем плане — деревянные бараки и мусор.

11. Один из подобных бараков. Если подобные встречались в советских фильмах семидесятых-восьмидесятых — то жили в них как правило всякие "асоциальные элементы" и алкаши в исполнении Борислава Брондукова, но в действительности в них жило множество обычных семей, у которых попросту не было другого жилья.

12. Целая улица бараков с заснеженными дорогами и огромными лужами, в которых можно разводить зеркальных карпов. Дети, вероятнее всего, идут в школу — слушать удивительные истории о том, что они живут в лучшей в мире стране.

13. А вот запечатлённый быт подобных кварталов. Что, непохоже на пропагандистские фильмы, где все советские люди живут на 15-м этаже в пятикомнатной и к тому же совершенно бесплатной квартире в новом доме?

14. Время от времени бараки подкрашивались и подбеливались. Расселять их никто не собирался.

15. Посиделки на лавочке у барака. Можно разглядеть мрачный вход в подъезд с деревянной лестницей.

16. Сельская работа. Несмотря на все рассказы о "массовой механизации", многие работы на селе продолжали делаться так же, как и сотню лет назад — с помощью лошади и оглобли.

17. Кадры "обычной советской жизни":

18. Сельский жилой дом. Как говорится, без комментариев...

19. Советские мужчины. Сильное фото.

20. Вообще обратите внимание, как на снимках выглядят старики. Старость в СССР была весьма унизительной и в лучшем случае отводила пожилому человеку роль няньки — о чём я подробно рассказывал вот в этом посте.

21. Дедушка с внуком и авоськой удачно приобретённой по случаю картошки:

22. Городские улицы. Снова фотоснимок из абсолютного безвременья, на дороге нет даже асфальта, а примерные годы съёмки выдаёт только спортивная мастерка на женщине в центре кадра.

23. И вот. Ну совершеннейший XVIII век на фото.

24. Или вот. Это какой век на снимке изображен? Отвечает Александр Друзь эмалированая кастрюля.

25. А что вы скажете про это фото?

26. Или это? Спросить бы у этих людей тогда — вам нужны советские полёты в космос, может быть они как-то улучшили вашу жизнь? Насколько выстали жить лучше после ввода войск в Чехословакию? Как вам помог Афганистан?

27. Можно ли гордиться советской страной, балансируя на самодельном дощатом мостике среди затопленных хаток XIX века?

28. Дощатый магазин, построенный ещё в допотопные времена на улице, на которой никогда не было асфальта.

29. Уличная торговля лучшим в мире квасом.

Такие дела.

По-моему, Сергей Зиновьев сделал гениальные фоторепортажи о простой советской жизни. Что думаете об этом? Хотели бы вернуться в такой СССР?

Напишите в комментариях, интересно.