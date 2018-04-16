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Даниил Довбун
Даниил Довбун
Волонтер и переговорщик АТОВсе статьи автора

Страшный прокол с девушкой

4.4т

Вот мы тут шутим о взаимоотношениях. Конечно, когда ты холостяк, тебе проще. Не прилетит через 15 минут подзатыльник. Но вообще, у меня в жизни был один страшный прокол с девушкой. Это реальная самая трудная ситуация в моей жизни. И это тяжелее было пережить, чем единственный развод после 13 лет совместной жизни. На много тяжелее, чем когда из-за постоянных переживаний после начала войны ты теряешь ту, которая стала весной в твоей холодной жизни.

Я никогда не скрывал, что в молодости мне нравились брюнетки. Сальма Хайек, Моника Беллуччи, Кэтрин Зета-Джонс, а позже и Фан Бинбин - были goddesses для юнца.

Как-то мне повезло. Я пошёл на концерт Zucchero в Royal Albert Hall. И там я встретился с Моникой. Я знал, что у неё всё серьёзно Винсаном. Но уже тогда я усвоил какие-то уроки жизни и верил, что главное переть к своей цели как локомотив. И если хватит топлива, возможно ты станешь тем самым счастливым паровозиком. Короче...

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Я решительно подошёл к ней. Сказал, как мне тогда казалось, на идеальном французском - "Excusez moi". И добавил уже на английском - "As a boy I imagined my life without you". Моника посмотрела на меня. Мило улыбнулась и сказала - "And your dream came true". И тут же она отвернулась и продолжила беседу со своими спутниками.

Я уже не мог смотреть концерт нормально. Я всё время думал - "Что пошло не так?", "Неужели я так плох?", "Почему паровозик не пых-пых?", "Как жить?" ну и "Нет счастья в жизни". И это был самый сильный удар по моей самооценке. Короче...

Друзья, однажды звёзды могут сложиться так, что ваша мечта будет на расстоянии безымянного пальца. Учите иностранные языки. Не позорьте свою страну и меня. Кому #ощеньнада, дам координаты репетитора.

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Даниил ДовбунДаниил Довбун
Место
Украина
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Источник
Источник:Facebook Даниила Довбуна
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