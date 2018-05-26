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"Страшные цены!" Украинцев поразила новая стоимость отдыха в детских лагерях

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Детский отдых в Украине дорого обойдется родителям – полная путевка будет стоит от 15 до 20 тысяч гривен.

Отправить ребенка за границу будет стоить 25-45 тысяч гривен. Об этом рассказала организатор детского отдыха Инна Хлус в комментарии "Gazeta.ua".

"В этом году лагеря впервые сократили изменения в 7 дней. Цены на отдых страшны. Украинцы, которые приходят приобрести тур в украинском лагерь покупают недельный тур в Турцию. Дешевле отправить кого-то из родственников на шикарный курорт, чем организовать отдых дома", – сообщила она.

Эксперты объясняют такие цены будущим ростом тарифов, повышением минимальной зарплаты и высоким уровнем ремонтов в лагерях.

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"Наши лагеря ничем не хуже польских или болгарских. Так цены выросли, но например в лагере под Одессой кроме обязательной программы детям обеспечивают еще и изучение английского, дайвинга и серфинга. Учитывая при этом пятиразовое питание, это приемлемые цены", - пояснил бизнес-консультант Андрей Степановский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Турция намерена отдать предпочтение туристам с более высокими доходами.

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Тема
Летний отдых
Место
Украина
Объекты
путешествия по Украинедети
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