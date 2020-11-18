Репост, пожалуйста. В 14 году казалось, что мы в аду, а сегодня понимаю, что ад, это то, что происходит сейчас в стране. Звонки, звонки, просьбы, списки и самое ужасное, сказать, что у меня нет возможности положить человека в больницу или достать кислород.

У меня снова просьбы оплатить лечение и купить медикаменты, прошу помочь, кто чем может!!. Вчера снова погиб воин на передовой, десантник. Ему было всего 21 год!! Командование молчит за гибель и за каждодневные обстрелы особо не говорят.

Военные в госпиталях стоят в очереди на улице, чтобы сдать тест на ковид. Многие уже болеют и нет у них столько средств, чтобы лечить себя и всю семью. Ну нет!! Столько лекарств я уже давно не покупала. Сколько отправила посылок не фронт не помню, пакуем каждую неделю. В окопах холод и сырость, бойцы болеют и хронические болячки дают о себе знать.

Отправила лекарства, одеяла, много кофе и заказы по списку. Отвезли в Ирпенский госпиталь одежду и много всего. Отправила на лечение семье погибшего, осталось пятеро детей, один с дцп. Заплатила за анализы. Продукты завозим регулярно. Расход за три недели больше 80 тыс грн, Чеки публикую.

В стране хаос, бардак и предчувствие чего-то совсем нехорошего. Тысячи людей болеют и умирают, власть помочь не хочет и не может, все снова на наших плечах. Я не знаю, куда бежать, когда кричат в трубку, что человек задыхается, скорая не едет, а дома ребёнок. Страшно. Военным и медикам никто не поможет , кроме нас и нам никто не поможет, кроме них. Помогает, кто чем может.

Карта для помощи 5358 3853 2000 2464 или 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Юсупова

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой