Страшно, когда в трубку кричат, что человек задыхается, скорая не едет, а дома ребенок
Репост, пожалуйста. В 14 году казалось, что мы в аду, а сегодня понимаю, что ад, это то, что происходит сейчас в стране. Звонки, звонки, просьбы, списки и самое ужасное, сказать, что у меня нет возможности положить человека в больницу или достать кислород.
У меня снова просьбы оплатить лечение и купить медикаменты, прошу помочь, кто чем может!!. Вчера снова погиб воин на передовой, десантник. Ему было всего 21 год!! Командование молчит за гибель и за каждодневные обстрелы особо не говорят.
Военные в госпиталях стоят в очереди на улице, чтобы сдать тест на ковид. Многие уже болеют и нет у них столько средств, чтобы лечить себя и всю семью. Ну нет!! Столько лекарств я уже давно не покупала. Сколько отправила посылок не фронт не помню, пакуем каждую неделю. В окопах холод и сырость, бойцы болеют и хронические болячки дают о себе знать.
Отправила лекарства, одеяла, много кофе и заказы по списку. Отвезли в Ирпенский госпиталь одежду и много всего. Отправила на лечение семье погибшего, осталось пятеро детей, один с дцп. Заплатила за анализы. Продукты завозим регулярно. Расход за три недели больше 80 тыс грн, Чеки публикую.
В стране хаос, бардак и предчувствие чего-то совсем нехорошего. Тысячи людей болеют и умирают, власть помочь не хочет и не может, все снова на наших плечах. Я не знаю, куда бежать, когда кричат в трубку, что человек задыхается, скорая не едет, а дома ребёнок. Страшно. Военным и медикам никто не поможет , кроме нас и нам никто не поможет, кроме них. Помогает, кто чем может.
Карта для помощи 5358 3853 2000 2464 или 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Юсупова