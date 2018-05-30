После Бабченко

Страшно не то, что убили, самая жуть начинается после.

Когда литвины и прочие морозы, чей пик карьеры пришёлся на убийство Гонгадзе выступают эксклюзивными экспертами. "Нет, — говорит Владимир Михалыч, — не думаю, что там российский след. Не думаю, что в России настолько неумные люди, чтобы делать что-то такое накануне чемпионата мира по футболу". Фак. Вы ещё Пукача пригласите. И дух Оноприенко по телефону.

По-моему, идеальное время выбрано — под визит президента ФРГ, под разговоры о НАТО и угрозах от РФ со стороны Азовского моря, прямо бьющих по нашему экспорту.

Страшно, что убить могут каждого. Дома. В квартире. В спину. Когда жена намыливается в душе. А дети в соседней комнате. Родина не отпустит своих сыновей, найдёт и ликвидирует. Без надежды, что вдова и осиротевшие дети когда-либо встретятся с убийцей взглядами в зале суда. Страшны обещания справедливости, если веры уже нет — она попросту умерла после десятка страшных ФСБшных убийств и постоянных уверений, что вот-вот и возьмём киллера за яйца.

Страшны игры судьбы. Вы можете не сесть в злосчастный вертолёт Кульчицкого 29 мая 2014 и считать, что вам круто повезло. Но убийца выследит вас в этот же день, когда вы будете возвращаться из хлебного ларька — и дата 29.05.2018 будет высечена на вашем надгробии.

Новости Аркадий Бабченко убит в Киеве

Страшно тех, что убирают тех, кто имел позицию — четкую и без соплей. Когда у нас сердобольные коллеги оплакивали доктора Лизу и "невинных артистов" и несли цветы под Раша-посольство, Бабченко написал, что не*ер танцевать и петь в поддержку власти. А в самом ТУ-154 летели штатные сотрудники Минобороны и армии РФ, имевшие непосредственное отношение к ужасам на Донбассе и в Сирии. Бабченко сказал однажды то, о чем врут наши локальные политики, прикрываясь обещанием быстрого и эффективного мира: "Пока Путин будет у власти, война будет всегда". Реализм вместо розовых очков — как этого не хватает нашим манюпасыкам и тем, кого они навыбирали в органы власти.

Страшно за то, что будет после. Я предвкушаю эти танцы на костях, от людей неспособных отличить бригаду от роты, которые будут на все лады комментировать ужасное убийство. Прокремлевские болонки заскулят, что смерть России невыгодно. Отдельные барышни со сран юа понарисовывают плакаты "Кто убил Аркадия?" и пойдут легализировать свою ересь лжегражданской позицией. Стерегитесь этих красавиц, сенсации подносящих.

Страшна уязвимость и беззащитность — так особенно ощутима на фоне новостей о таких трагедиях и пафосных отчетах полиции о том, что поймали какого-то придурка с двумя граммами марихуаны — и это выдают за офигительную победу с преступностью.

Вы забудете Аркадия меньше, чем за месяц. Но спасибо ему за то, что он был. Лупав сю скалу вместе с теми, кому некуда улетать и хочется судьбы получше, чем сортировать клубнику на английских полях. Аркадий был с нами против Ольги Скобеевой, Киселева и Соловьева на этой страшной войне. Где главный приз даже не территории, а мозги биомассы.

Страх лучший катализатор для тех, кто любит свою страну и сделает все,чтобы она состоялась невзирая на все удары и вызовы. У Израиля, на который мы молимся, тоже не все сразу получалось. В апреле этого года в кинотеатрах шёл отличный фильм "Операция Энтеббе". Удары и ежедневная борьба с врагом — лучшая вещь, чтобы территория выросла однажды в державу.