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28 апреля • обновлено в 23:22
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Страны Европы запросили рабочую силу из Украины: в Кабмине дали ответ

2.1т
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Из европейских стран поступили предложения о привлечении украинцев на работу за границей. Кабмин изучает вопрос, но относится к этому с осторожностью.

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Предложения о необходимости рабочей силы из Украины поступили, в частности, от Финляндии и Польши, заявил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан в эфире телеканала "Украина 24", передает "Интерфакс-Украина".

Страны Европы запросили рабочую силу из Украины: в Кабмине дали ответ

"По Конституции передвижение и пересечение границы для украинцев запретить прямо невозможно, но в правительстве сейчас очень осторожно относятся к таким предложениям других стран, в первую очередь с точки зрения безопасности и здоровья наших граждан", – отметил он.

Мокан пояснил, что за границей находятся около 8 тысяч граждан Украины, которые хотят вернуться на родину. На это тратятся средства и организовываются специальные рейсы, поэтому страна не может стимулировать массовый выезд граждан.

Он добавил, что правительство будет принимать решения в индивидуальном порядке. "Пока что на данном этапе чартерные рейсы не стимулируются", – сказал Мокан.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский в своем видеообращении 27 апреля анонсировал возобновление эвакуации украинцев, которые находятся за границей. За ними будут направлены специальные рейсы: до четырех рейсов в сутки.

Один из таких рейсов прибыл 27 апреля в "Борисполь". На борту находилось 259 человек.

Также с 1 по 9 мая компания "Международные авиалинии Украины" выполнит 11 спецрейсов для доставки из-за границы украинцев, однако это будет не бесплатно.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
Хозяева нуждаются в бidL0.(рабочий скот по польски)
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