Европа ужесточает карантин из-за COVID-19: могут ли "закрыть" Украину сразу после выборов. Эксклюзив

Страны Европейского Союза началивозвращать жесткий карантин из-за эпидемии коронавируса. В частности, на шесть недель закрывается Ирландия, на 17 дней – Уэльс, в столицах Франции и Германии введен комендантский час.

В последнее время в Украине ходят слухи, что общенациональный карантин могут ввести сразу после местных выборов 25 октября.

Пойдут ли власти на жесткий локдаун и при каких условиях это может произойти – читайте в материале OBOZREVATEL

Ряд европейских стран возвращает жесткий карантин

Начнем со стран Запада. Первым, кто пошел на общенациональный карантин по сценарию весны, то есть когда закрыла все, стал Израиль. Локдаун длился с 25 сентября по 18 октября. Тогда суточный уровень заражения в стране был на уровне 5-6 тысяч, а снижаться начал только с 10-х чисел октября. В последние дни в стране фиксируют 400-1700 случаев инфицирования в сутки. Смертность за последнюю неделю колеблется на уровне 5-54 случаев.

В Уэльсе (юрисдикция в составе Великобритании – Ред.) на 17 дней закрыто большинство предприятий, а людям следует оставаться дома. Глава уэльского правительства пояснил, что без карантина, медицинская система не выдержит нагрузки и "погибнет еще больше людей".

Комендантский час введен по всей территории Бельгии, закрыты не только рестораны и бары, но даже границы для иностранных граждан. Ограничения начали действовать с понедельника, 19 октября, и продлятся до месяца. Количество больных в сутки в стране в последние недели держится на уровне 8-10 тыс., смертей – 20-50.

Больше всего больных стабильно фиксируют во Франции – 13-30 тыс. в сутки. При таких цифрах инфицирования, количество смертей колеблется на уровне 100 в сутки. Со среды 14 октября в Париже и еще восьми крупных городах страны на месяц введен комендантский час – с 21:00 до 6:00.

В Чехии закрыли галереи, музеи, замки, дворцы. Запрещено проведение ярмарок, цирковых выступлений, отменены все спортивные мероприятия. В Австрии пока что лимитировали количество людей, которым можно собираться вместе в помещениях и даже на улицах, и обязали всех носить маски. Канцлер Австрии обратился к жителям страны с требованием придерживаться этих ограничительных мер и отметил необходимость не допустить второго локдауна.

В Германии пока что не позволяют работать клубам, барам и ресторанам после 23.00. В Берлине и Франкфурт-на-Майне ввели комендантский час, однако административный суд Берлина это решение отменил. В некоторых городах ввели обязательное ношение защитной маски.

По 10-12 тысяч случаев коронавируса фиксируют ежесуточно в Испании. Уровень смертности – 65-240. Карантин в стране действует в столице – Мадриде.

В Украине рассматривают пять вариантов карантина

В последний месяц в Украине ходят слухи, что общенациональный карантин могут ввести сразу после местных выборов 25 октября. И это не исключено, сказал в понедельник, 19 октября, президент Владимир Зеленский. Но решение будет связано не с выборами, а с увеличением суточного количества новых случаев коронавируса – больше 9500. Тогда жесткий карантин придется вернуть. Мол, в ряде регионов загруженность больниц превышает 70%, а иногда – 100%. А государство не может ежедневно увеличивать количество коек и переводить медучреждения исключительно для лечения больных COVID-19.

"Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, если будет от 9,5 тыс. ежедневных заражений коронавирусом. Мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем", – сказал президент.

Однако источники OBOZREVATEL во властных учреждениях страны рассказали, что единогласного решения о введении карантина нет. Если его и введут, то это действительно не будет связано с избирательным процессом.

"Данных о карантине нет и никто не знает заранее, как будет. Все зависит от заполненности кроватей и количества госпитализированных", – пояснили в Министерстве здравоохранения.

По данным источника в правительстве Украины, в целом, власть рассматривает пять сценариев развития: зеленый, желто-зеленый, желтый, оранжевый и черный. Известно, что в ближайшие месяцы точно не будет зеленого, а черный введут, если в стране будет высокая смертность и более 10 000 инфицированных в сутки.

"Против усиления карантина выступает Шмыгаль (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, – Ред.), но решение принимают на Банковой. Там специально общаются так, что все зависит от Кабмина, хотя на самом деле это не так. После выборов еще с месяц будут формироваться местные советы, меняться руководство департаментов, будет разрабатываться новая политика. Так что сразу сюрприза для всех делать не будут", – сообщили там.

Решение о таком локдауне, как сейчас действует в некоторых странах Запада, пока не обсуждается. Так же как и закрытие бизнеса по весеннему сценарию. Наибольше на что могут пойти – это попросить людей работать из дому.

"Украина не Израиль и не может позволить себе месяц полного карантина. Разве что ситуация окончательно выйдет из-под контроля", – добавили OBOZREVATEL в другом правительственном ведомстве.

Между тем, министр здравоохранения Максим Степанов во время отчета перед депутатами Верховной Рады во вторник 20 серепня сказал, что в Украине воплощена одна из лучших форм адаптивного карантина в Европе.