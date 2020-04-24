Лук в чулках, а леденцы в ложках: странные лайфхаки из СССР, которые вгоняют в ступор

Во времена СССР было придумано много необычных приемов, которыми пользовались в быту советские хозяйки: например, штопать вязанные носки или варить сгущенку в банке.

Подборку интересных и в то же время не совсем понятных для современности приемы и лайфхаком времен Союза составило AdMe.ru. У некоторых сейчас они вызывают лишь приятную ностальгию, а тогда казались верхом житейской смекалки.

Использовали газеты в бытовых целях

Ранее стопки старых газет бережно хранились почти в каждой советской семье. Их не только стелили на лавочку, чтобы не испачкать брюки, но и часто использовали для мытья окон, сушки обуви, изготовления стаканчиков для рассады и т. д.

Хранили лук в чулках

Чтобы уберечь лук от гниения, хозяюшки закладывали его в старые чулки и подвешивали на кухне. Так для него создавались оптимальная воздушная среда и температура. В результате лук хранился дольше, а старые чулки получали вторую жизнь.

Стирали и сушили полиэтиленовые пакеты

В СССР повторно использовали вещи задолго до того, как это стали делать экоактивисты. Бывшие в употреблении пакеты стирали и находили им новое применение.

Готовили леденцы в ложках

Если формочки для леденцов было "не достать", наши смекалистые хозяйки использовали обыкновенные чайные ложки.

"Доковыривали" помаду из тюбика спичкой

В экономной советской домохозяйки на счету был каждый грамм декоративной косметики. Так, если помада заканчивалась и ею уже невозможно было накраситься из тюбика, то в ход шли спички, которыми выковыривали остатки и сразу наносили на губы.

Продевали винные пробки в крышки

Такой нехитрый лайфхак позволял снимать крышку с кастрюли без варежки-прихватки и уберечь от ожога горячей посудой не одно поколение домохозяек.

Штопали вязанные носки

Если какая-то вещь рвалась, то ее не выкидывали, а зашивали или штопали и потом использовали снова.

Зашивали стрелки на чулках волосами

Обычные нитки на чулках было видны, и смотрелись это непрезентабельно. Поэтому женщины использовали собственные волосы, которые по фактуре больше походят на капрон.

Выращивали чайный гриб

Сейчас напиток из чайного гриба продается втридорога под названием "комбуча", а в СССР он в избытке был у всех, кто увлекался здоровым образом жизни.

Варили сгущенку

Сейчас такую можно просто купить в супермаркете, а тогда хозяйки готовили ее сами. Причем за процессом требовалось пристальное наблюдение, так как банки при варке иногда взрывались и "украшали" коричневой массой стены кухни.

Кипятили белье

В Союзе это считалось надежным способом отбеливания, выведения пятен и дезинфекции белья. В процессе "приготовления" в большой кастрюле вещи помешивали длинными деревянными щипцами, ими же их и вытаскивали.

Заклеивали окна лентой

Зимой из щелей в старых советских окнах нередко дуло холодом, поэтому хозяйки затыкали их ватой, а поверх клеили специальную белую ленту. Нетронутой оставляли лишь форточку, чтобы проветривать помещение. Перед мытьем окон, при ежегодной генеральной уборке летом, бумагу торжественно сдирали.

Делали шторы из скрепок и фантиков

Для изготовления простых межкомнатных шторок любительницы рукоделия использовали фантики из-под конфет. При движении креативная "занавеска" создавала легкий щелкающий звук.

Собирали обмылки

В Советском Союзе вещи выбрасывали только в крайнем случае. Коснулось это правило и такого простого предмета, как мыло – оставшиеся кусочки, которые называли обмылками, складывали в отдельную емкость. Потом часть сушили и использовали как портновский мелок, а другую разводили и готовили жидкое мыло.

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