Страна-террорист осознает последствия: Зеркаль объяснила, почему Россия боится суда ООН

Российская Федерация сделает всё, чтобы помешать довести до конца процесс в Международном суде ООН по делу "Украина против РФ", потому что он будет иметь для нее серьезные последствия.

Об этом в четверг, 5 декабря, в эфире "Право на владу" на телеканале "1+1" заявила экс-заместитель министра иностранных дел, агент Украины по этому делу Елена Зеркаль. Она отметила, что данный процесс создает в международном праве новые условия.

"Процесс, в котором Россия обвиняется как страна, которая не обеспечивает борьбу с финансированием терроризма, создает вообще новые условия в международном праве", – подчеркнула она.

Елена Зеркаль Скриншот видео

"Поскольку последний саммит НАТО был посвящен какой теме? Борьбе с терроризмом. О борьбе с терроризмом и о роли России как страны, которая поддерживает терроризм. И я думаю, что это будет иметь очень большие последствия для России, и она это осознает. Именно поэтому они будут делать всё, чтобы не довести этот процесс до конца", – сказала Зеркаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Елена Зеркаль высказала мнение, что Украина в течение года способна достичь договора с Россией по реинтеграции Донбасса.

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