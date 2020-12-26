Страна-соседка Украины начала вакцинацию от СOVID-19 первой в ЕС

София Ковнир Общество 17:52, 26.12.2020 Обновлено: 18:29, 26.12.2020

В субботу, 26 декабря, в Венгрии стартовала вакцинация от коронавируса. Местных жителей прививают препаратом Pfizer. Пока поступила только первая партия.

Как выяснилось, страна стала первой из всех государств Евросоюза, которая начала делать прививки от COVID-19. Об этом сообщает издание Reuters.

Так, сначала в Венгрии начали вакцинировать медиков, которые борются с коронавирусом и лечат больных в Будапеште. Отмечается, что первой партии препарата Pfizer хватит для прививаний 4875 человек.

При этом стало известно, что в Германии также началась вакцинация от COVID-19. 101-летняя Эдит Квойзалла стала первой жительницей, которой сделали прививку.

Вакцина от коронавируса
Слово и Дело

Напомним, ранее спустя сутки после вакцинации против коронавируса у двоих сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании возникла аллергическая реакция на препарат от Pfizer.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медик из Израиля рассказал о побочных эффектах вакцины против коронавируса от Pfizer.

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