Страна-соседка Украины начала вакцинацию от СOVID-19 первой в ЕС
В субботу, 26 декабря, в Венгрии стартовала вакцинация от коронавируса. Местных жителей прививают препаратом Pfizer. Пока поступила только первая партия.
Как выяснилось, страна стала первой из всех государств Евросоюза, которая начала делать прививки от COVID-19. Об этом сообщает издание Reuters.
Так, сначала в Венгрии начали вакцинировать медиков, которые борются с коронавирусом и лечат больных в Будапеште. Отмечается, что первой партии препарата Pfizer хватит для прививаний 4875 человек.
При этом стало известно, что в Германии также началась вакцинация от COVID-19. 101-летняя Эдит Квойзалла стала первой жительницей, которой сделали прививку.
Напомним, ранее спустя сутки после вакцинации против коронавируса у двоих сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании возникла аллергическая реакция на препарат от Pfizer.
Из-за этого Агентство по контролю за лекарствами и продуктами здравоохранения (MHRA) рекомендовало не делать прививку тем, кто является аллергиком.
Также известно, что острая реакция на прививку от коронавируса возникла у медиков в США. К примеру, два таких случая были зафиксированы в штате Аляска.
Однако специалисты утверждают, что вакцины от других болезней также могут провоцировать аллергические реакции, но это явление не является частым.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медик из Израиля рассказал о побочных эффектах вакцины против коронавируса от Pfizer.