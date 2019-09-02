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2 сентября • обновлено в 23:23
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Страна скорбит: ВСУ показали убитого на Донбассе юного защитника Украины

1.8т Читать материал на украинском

В понедельник, 2 августа, в зоне проведения Операции Объединенных сил Донбассе в результате обстрела "Л/ДНР" был убит военный Воздушных Вооруженных сил Украины Андрей Проценко.

Об этом сообщает в Facebook Командование ВВС, которое опубликовало фото Героя (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Погибшему защитнику Украины было 24 года. Он был родом из села Бохоники Винницкой области.

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На Донбассе убили воина ВСУ

На Донбассе убили воина ВСУ

Пользователи в комментариях выразили слова сочувствия и благодарности воину. "Такой юный!", "Вечная память", "Страна скорбит", "Сколько же будут гибнуть наши дети?!" – написали они.

На Донбассе убили воина ВВС Андрея Проценко

На Донбассе убили воина ВВС Андрея Проценко

Facebook Командования ВВС

Страна скорбит: ВСУ показали убитого на Донбассе юного защитника Украины
Страна скорбит: ВСУ показали убитого на Донбассе юного защитника Украины
Страна скорбит: ВСУ показали убитого на Донбассе юного защитника Украины

Как писал OBOZREVATEL, ранее в штабе ОС сообщили, что боец получил ранение, несовместимое с жизнью.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины Донбасс Новости Донбасса
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Он выпускник новопечерской школы,куда их верховный отправил своего отпрыска? Элита гибнет
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филипп филипыч
филипп филипыч
Солдаты гибнут такая работа. Решил капусты нарубить и был убит. Ну когда это кончится? Пока на виннице упоротых не останется?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А что делал воин ВВС из Винницкой области в степях Донецка? А мамке ,наверное, сказали что на самолётах летать будет! А нет в Украине самолётов!
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