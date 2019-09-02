Страна скорбит: ВСУ показали убитого на Донбассе юного защитника Украины

В понедельник, 2 августа, в зоне проведения Операции Объединенных сил Донбассе в результате обстрела "Л/ДНР" был убит военный Воздушных Вооруженных сил Украины Андрей Проценко.

Об этом сообщает в Facebook Командование ВВС, которое опубликовало фото Героя (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Погибшему защитнику Украины было 24 года. Он был родом из села Бохоники Винницкой области.

На Донбассе убили воина ВСУ

Пользователи в комментариях выразили слова сочувствия и благодарности воину. "Такой юный!", "Вечная память", "Страна скорбит", "Сколько же будут гибнуть наши дети?!" – написали они.

На Донбассе убили воина ВВС Андрея Проценко Facebook Командования ВВС

Как писал OBOZREVATEL, ранее в штабе ОС сообщили, что боец получил ранение, несовместимое с жизнью.

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