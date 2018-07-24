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"Страна рабов и вертухаев": после пыток в России показали ужасающее видео из армии

2.7тЧитать новость на украинском

В сети показали видео унижений и избиений солдат в российской армии.

"Видео пыток в ярославской ИК видели все. А вот как обращаются с солдатами в российской армии, выбивая из них всё человеческое. Они никогда не построят нормального государства, не создадут нормального общества, в этой стране только два класса — рабы и вертухаи", - сказано в подписи к видео в Twitter Vitauskas.

Пользователи выразили свое мнение происходящим в кадре.

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"Разве могут быть защитниками Родины и смелыми воинами те, кого сломали и научили бояться?", "Отслужив в срочной прямая дорога в полицию - мстить гражданским за свои унижения", "Дисбат - это место, где можно реализовать все свои садистские желания и тебе за это ни*ера не будет. Напоминаю, в дисбат могут отправить человека просто так, для назидания всем остальным. Мальчик, рождаясь в России, уже потенциальный клиент дисбата", - пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация попала в топ-10 стран с наибольшим количеством людей в "современном рабстве".

Место
Россия
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