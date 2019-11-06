"Страна покрылась гнойниками": "слуга народа" Бужанский сделал скандальное заявление

Депутат Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский заявил, что в Украине должны ввести наказание за открытие памятников лицам, которые "запятнали себя нацизмом".

Поэтому намерен разработать и внести в парламент соответствующий законопроект. О такой инициативе он рассказал в своем Telegram- канале.

"Нацизм, это такая штука, что рядом никак. Ты или с ним, или против. И совершенно неважно, сколько лет прошло — год или триста", — считает нардеп.

Максим Бужанский Twitter.com

"Страна, словно гнойниками, покрывается памятниками и мемориальными досками лиц, назовем это так, несмываемо запятнавших себя нацизмом", — выразился Бужанский.

При этом нардеп не указал, о каких именно памятниках и лицах идет речь.

Но добавил, что собирается разработать и внести в парламент закон, который запретит чествование в любой форме тех, кто служил в каких-либо подразделениях "признанной Нюрнбергским Трибуналом преступной организацией в целом, СС, а также принимал участие в Холокосте".

По мнению "слуги народа", далее коллеги по парламенту должны сами, "по совести", принять решение — взяв во внимание ситуацию в "Беларуси, которая пострадала от нацизма во Второй мировой войне".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп от СН Максим Бужанский подал законопроект об отмене закона №2287 о люстрации чиновников времен экс-президента Украины Виктора Януковича. Проект поступил на рассмотрение парламента 18 октября.

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