...В смысле, ты программист? А трудовая книжка? А как ты пенсию планируешь получать? Ты о будущем подумал? Вон, у Леськи моей с работы сын в крупную контору устроился, десять тысяч получает, официальный стаж! Ну и что, что у тебя больше в пять раз? Зато он в старости голодать не будет!..

...В смысле, зарплата десять тысяч? Ну и что, что трудовая книжка? Вон, у Люськи моей с работы сын программист, в пять раз больше тебя зарабатывает! Как ты семью собираешься кормить, а?..

Дорогие мои украинские журналисты, профессиональные блогеры и прочие антикоррупционеры, пишет Юрий Гудыменко для Петр и Мазепа. Сейчас я вам бесплатно и без малейшего зазрения совести подарю методичку о том, как правильно и с максимальным охватом аудитории писать о рейтингах стран, в которых упоминается Украина. Благодарить не надо, благодарности в винно-водочных магазинах почему-то не принимаются.

Итак, поехали.

Шаг первый.

Получить информацию о свежем рейтинге стран. Смысл рейтинга и предмет сравнения особого значения не имеют: одинаково хорошо зайдёт и рейтинг по номинальному ВВП на душу населения, подготовленный Международным валютным фондом, и рейтинг благосостояния экономик на основе прохождения пользователями из разных государств теста "Какая вы феечка Вингз сегодня", опубликованный в "фейсбуке" американским психологом с мировым именем Иннокентий. Склепать читаемую новость получится из всего, люди любят меряться рейтингами, а видеть разницу между Международным валютным фондом с пятисотстраничным докладом и американским учёным с мировым именем Иннокентий из Intarnational World Best Ekonomiks Ulan-Ude University с его феечками они не приучены. На сайте ж написано, а сайт врать не будет, он же сайт, в конце концов.

Шаг второй.

Поищите в рейтинге Украину. По понятным причинам искать имеет смысл где-то в середине рейтинга. Нашли? Отлично, новость, считай, наполовину готова. Теперь, если речь идёт о чём-то плохом, найдите тех, кого Украина опередила в списке, а если о чём-то хорошем — то о тех, от кого Украина отстала. Нужно найти одну или несколько стран для красивого заголовка. Очень подойдут африканские страны с узнаваемыми названиями: Нигерия, Зимбабве, Мозамбик и тому подобные. Заголовок вроде "Украина отстала даже от Нигерии в списке самых быстроразвивающихся экономик" будет невероятно читаемым! Однако будьте бдительны: некоторые журналисты могут упомянуть о том, что Нигерия является самой развитой экономикой на континенте и одним из крупнейших нефтяных экспортёров в мире. Это совершенно ненужная информация! Читатель должен делать выводы из заголовка, а особенности нигерийской экономики не должны его отвлекать от главного: отстать от Нигерии — позорно и стыдно.

Также будьте внимательны с африканскими странами в плане зарплат и уровня жизни. Не нужно упоминать о том, что общая цифра, например, ВВП чаще всего совершенно не коррелирует с заработком подавляющего большинства населения, которые живут на два доллара в день.

Важно: в сравнении и заголовке постарайтесь избежать упоминания страны под названием Нигер. Во-первых, украинцы всё равно не отличают Нигер от Нигерии, а во-вторых, в социальных сетях за слово "Нигер" могут и забанить ненароком, а это не очень хорошо, ведь ваши читатели ждут от вас всё новых и новых качественных материалов!

Шаг третий.

Если вдруг рейтинг оказался сугубо европейским и африканских стран в нём, к сожалению, не оказалось, то сравнивать необходимо с Польшей (если надо показать страну лучше нас) или с Молдовой (если надо наоборот). Новички часто допускают ошибку, пытаясь сравнить Украину с Румынией, Болгарией или другими, менее богатыми странами Европы. Это совершенно не нужно! Также не нужно упоминать о том, как проходили реформы в сравниваемых вами странах и когда они начались. Про войну в Украине тоже упоминать не нужно. Журналист должен быть суров и непокобелим... в смысле непоколебим, подбирая страну для сравнения с Украиной.

Шаг четвёртый.

Когда статья уже почти готова, есть красивый заголовок (в котором, как мы уже выяснили, нужно указать, как Украина уступает другим странам) и почти написан текст самой статьи, нужно определиться, какую ещё информацию давать читателям. На этом пути часто поджидают неприятности и тонкие моменты, поэтому необходимо помнить: чем меньше информации получит читатель, тем лучше. Например, в статье о рейтинге стран по размеру госдолга в соотношении с ВВП лучше просто написать, что Украина вошла в 40 стран по величине госдолга. Совершенно необязательно упоминать, что список возглавляет Япония, а за ней идут большинство самых развитых экономик мира, включая США, Канаду и Великобританию. У читателя это вызовет вопросы, а вопросы никому не нужны. Поэтому воздержитесь от этой информации, оставьте только место Украины в рейтинге и процент госдолга. Повторяйте слово "госдолг" как можно чаще в статье, читатель должен увидеть только то, что вы хотите ему показать.

Шаг пятый.

Когда статья уже написана, тщательно вычитайте её на предмет позитива. Позитив в такого рода материалах совершенно недопустим! Часто новички прокалываются, упоминая о позитивной динамике в рейтинге. Этого делать совершенно не нужно! Статьи с негативной информацией расходятся куда лучше, поэтому воздержитесь от фраз вроде "по сравнению с минувшим годом Украина поднялась на восемь позиций". Ограничьте себя местом в рейтинге и всё.

Также нужно быть особо бдительными с рейтингами, затрагивающими армию. Здесь сравнение с Польшей и другими европейскими странами будет совершенно неуместно! Кому интересно знать, что армия Украины обыгрывает большинство европейских армий по всем ключевым пунктам? Сравнение с этими странами допустимо только в категории "расходы на армию" — и тут надо показать, что в Украине на армию тратят меньше, чем в других странах. Только упоминайте абсолютные цифры в валюте, а не процент от ВВП! Многие, слишком многие ваши коллеги прокололись на этом пункте... Сравнивать армию Украины нужно исключительно с российской армией. Другие объекты сравнения тут недопустимы.

Шаг седьмой.

Готовую статью с красивым заголовком нужно грамотно запостить в социальные сети. Здесь можно и нужно использовать такие обороты, как "опять пасём задних", "казалось бы, при чём здесь Порошенко", "шёл пятый год реформ" и в обязательном порядке грустные эмоджи. О том, сколько шли реформы в стране, с которой вы сравниваете Украину, упоминать, конечно, необязательно.

Готово! Ваша статья о рейтинге наверняка наберёт сотню-другую тысяч просмотров и лайков в социальных сетях. А если кто-то посмеет упрекать вас в манипуляции, отвечайте им словами незабвенного Африкана Свиридовича из "Казки про Рєпку" Подервянского: "Наша праця прекрасна, і она нужна людям!"

Контекст цитаты, конечно, лучше не упоминать. Зачем людям лишняя информация, верно?..