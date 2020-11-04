Степанов заявил о намерении подключить украинские мощности к производству вакцины AstraZeneca

Министерство здравоохранения рассматривает возможность участия Украины в производстве вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он провел встречу с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.

Степанов отметил, что Минздрав находится на постоянной связи с компанией AstraZeneca, которая вместе с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину против коронавируса, производство которой может быть запущено в ближайшее время.

"Мы также рассматриваем возможность подключить украинские мощности к производству этой вакцины. Наша страна рассчитывает получить ее одной из первых", – заявил министр.

Он также рассказал, что за последние полгода Украина сделала "огромный скачок" в подготовке способности медицинской системы оказывать помощь в режиме нагрузки, обусловленной эпидемией.

Кроме того, он поблагодарил Великобританию за поддержку в борьбе с эпидемией и содействие инициативам по реформированию медицинской системы Украины.

Украина может производить вакцину от COVID-19 Facebook Максима Степанова

Как писал OBOZREVATEL, Украина планирует подать заявку на получение вакцины от нового типа коронавируса, которую, после проведения соответствующих клинических испытаний, будет поставлять британская компания AstraZeneca. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.