Стоят неделями в очередях: всплыла правда о паспортах РФ на Донбассе

Жители "Л/ДНР" простаивают по несколько недель в очереди, чтобы подать документы на обещанные президентом РФ Владимиром Путиным российские паспорта.

Сами же документы о российском гражданстве пока никому не дали. Об этом рассказала корреспондентка "Новой газеты" Ирина Тумакова, которая лично побывала в пунктах выдачи.

По ее словам, порядковый номер человека записывают в списки, которые теряются каждый день, в результате чего людям приходится занимать очередь снова и снова. Об "упрощенной процедуре", закрепленной в указе Путина, речи не идет.

Очередь за паспортами России novayagazeta.ru

"Я тоже записалась: № 539 на паспорт "ДНР" и № 468 на паспорт РФ мне нарисовали на ладони. Если исходить из того, что паспортный стол работает четыре дня в неделю, то очередь до меня должна дойти примерно через 4 года и 9 месяцев", – поделилась она.

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Так, по рассказам местных жителей, за день очередь проходит не больше восьми человек.

"Все это время надо приходить сюда по утрам с шести до девяти отмечаться. Иначе вычеркнут", – добавила журналистка.

При этом, паспорт "ДНР", по ее словам, дают не всем. "Сначала надо доказать, что ты был прописан на территории республики по состоянию на 12 мая 2014 года. Поэтому тот список, где я 539-я – это только на проверку документов", – пояснила корреспондентка.

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