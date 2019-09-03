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3 сентября • обновлено в 23:41
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Стояли на коленях: на Черкасщине трогательно попрощались с погибшим на Донбассе Героем. Фоторепортаж

1.1т Читать материал на украинском

Во вторник, 3 сентября, в городе Христиновка Черкасской области попрощались с воином Вооруженных сил Украины Александром Грицаюком, который скончался от ранений, полученных на Донбассе.

Об этом сообщает Христиновская районная госадминистрация в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Более 1000 человек приняли участие в церемонии прощания с военнослужащим. Среди них руководители района и города, представители местного самоуправления, депутаты местных советов, делегации трудовых коллективов, военнослужащие, общественные организации и рядовые граждане.

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На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

Facebook Христиновской райгосадминистрации

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

Facebook Христиновской райгосадминистрации

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

Facebook Христиновской райгосадминистрации

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

Facebook Христиновской райгосадминистрации

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

Facebook Христиновской райгосадминистрации

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

Facebook Христиновской райгосадминистрации

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

Facebook Христиновской райгосадминистрации

"Колонной христиновчане двинулись по центру города, чтобы провести защитника в последний путь. У стелы участникам АТО отдали последний долг Александру, стоя на коленях", – сказано в сообщении.

Сами похороны состоялись в родном селе Героя – Сарнах Монастирищенского района. На пути траурной процессии земляки провожали бойца, стоя на коленях.

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

Facebook Христиновской райгосадминистрации

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

Facebook Христиновской райгосадминистрации

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

Facebook Христиновской райгосадминистрации

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

Facebook Христиновской райгосадминистрации

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

Facebook Христиновской райгосадминистрации

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

Facebook Христиновской райгосадминистрации

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

Facebook Христиновской райгосадминистрации

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

Facebook Христиновской райгосадминистрации

Напомним, сержант, старший механик-водитель отделения управления 24-й отдельной механизированной бригады, Александр Грицаюк 25 августа в районе города Марьинка Донецкой области во время обстрела наших позиций получил тяжелые минно-взрывных ранения и был эвакуирован в областную клиническую больницу в городе Днепр, где умер 1 сентября.

Воин родился 7 ноября 1971 года в Сарнах. Последние годы жил в Христиновке.

В 1989 году получил специальность электромеханика. После срочной службы с 1991 по 2003 работал в колхозе "Победа" в Сарнах, с 2004 по 2017 – в производственном подразделении "Локомотивное депо Христиновка". У него остались мать, жена и четверо детей.

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

Facebook Христиновской райгосадминистрации

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

Facebook Христиновской райгосадминистрации

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

Facebook Христиновской райгосадминистрации

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

Facebook Христиновской райгосадминистрации

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

Facebook Христиновской райгосадминистрации

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

Facebook Христиновской райгосадминистрации

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

На Черкасщине попрощались с погибшим Героем

Facebook Христиновской райгосадминистрации

Как сообщал OBOZREVATEL, в Северодонецке Луганской области 28 августа похоронили 25-летнего командира взвода батальона ВСУ "Айдар" Тихона Курбатова.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС Донбасс
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Мать, жена и четверо детей! Неужели отец четверых (!!!) детей не нашёл другого способа заработать грошей, кроме как убийством своего же народа? Позор быть карателем!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Послухав бы мамку- жив бы долго!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нерабов хлебом не корми, дай на коленях поползать))))))))))))))
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Пигин Макс, Это вы пресмыкаетесь, Путин помоги, а мы отдаёт дань уважения, а тебе чернила пожелаю того же.
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