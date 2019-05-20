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Стоял вой скорых! ВСУ провели блестящую операцию на Донбассе

251.3тЧитать материал на украинском

Вооруженные силы Украины успешно провели масштабную операцию по уничтожению военной техники противника в Первомайске в оккупированной Луганской области.

Так, бойцы 54-й механизированной бригады ликвидировали и вывели из строя 21 единицу боевой и колесной техники оккупационных войск РФ. Об этом сообщил в Facebook известный волонтер Юрий Мысягин.

"Рано утром в пятницу, 17 мая, в момент, когда происходила ротация одного батальона на другой 6-го полка так называемой народной милиции "ЛНР", противник был абсолютно расслаблен, вся колесная и гусеничная военная техника стояла практически скопом в одном месте – именно в этот момент пришла небесная кара. Кара за все те недавние обстрелы мирных поселков и тылов", – написал он.

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ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

dt.ua

По словам Мысягина, разведкой была получена информация о точном времени и месте начала ротации у противника. Огнем сразу с трех направлений украинские воины уничтожили и повредили четыре МТЛБ, грузовики КамАЗ и УРАЛ, а также 15 единиц другого автотранспорта (таблетки, УАЗы).

"Пока противник вычислял, откуда работала первая группа и начинал ответные действия по ним, там уже никого не было, а с совсем другого места начиналась работа следующей группы. Все группы абсолютно спокойно сделали свою работу и слаженно отошли на безопасное расстояние", – поделился Мысягин.

Кроме того, волонтер рассказал, что в районе Первомайска долго "стоял вой скорых", которые возили раненых. "Уверен, что эта успешная боевая операция войдёт в историю войны на Донбассе", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские защитники из отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов" в зоне проведения ООС на Донбассе уничтожили гаубицу террористов.

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Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаООСВСУ
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Хохлоёбов Вася
Хохлоёбов Вася
завтра начнется скулеж: привезли 2 самолета раненных и убитых, дайте денеХ! на памперсы и калоприемники. и перемога превратица в зраду по укроинской традиции.
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7
6
Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Ага. А на телефоне как всегда села батарейка.
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6
1
Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Лавров сказал что будем менять всех на всех . Правильно они нам живых , мы им мёртвых .
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5
2
Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Флегмат Владимир, Авторов Обозревателя прошу не удалять мои комментарии .
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2
1
Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Флегмат Владимир, Артиллерия , Бог войны , так держать ! Это хороший фундамент для переговоров с Путиным . Он ведь говорил , что нам будут уши от мёртвых ослов . Ну вот же они .
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4
2

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