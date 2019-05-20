Стоял вой скорых! ВСУ провели блестящую операцию на Донбассе

Вооруженные силы Украины успешно провели масштабную операцию по уничтожению военной техники противника в Первомайске в оккупированной Луганской области.

Так, бойцы 54-й механизированной бригады ликвидировали и вывели из строя 21 единицу боевой и колесной техники оккупационных войск РФ. Об этом сообщил в Facebook известный волонтер Юрий Мысягин.

"Рано утром в пятницу, 17 мая, в момент, когда происходила ротация одного батальона на другой 6-го полка так называемой народной милиции "ЛНР", противник был абсолютно расслаблен, вся колесная и гусеничная военная техника стояла практически скопом в одном месте – именно в этот момент пришла небесная кара. Кара за все те недавние обстрелы мирных поселков и тылов", – написал он.

ВСУ на Донбассе dt.ua

По словам Мысягина, разведкой была получена информация о точном времени и месте начала ротации у противника. Огнем сразу с трех направлений украинские воины уничтожили и повредили четыре МТЛБ, грузовики КамАЗ и УРАЛ, а также 15 единиц другого автотранспорта (таблетки, УАЗы).

"Пока противник вычислял, откуда работала первая группа и начинал ответные действия по ним, там уже никого не было, а с совсем другого места начиналась работа следующей группы. Все группы абсолютно спокойно сделали свою работу и слаженно отошли на безопасное расстояние", – поделился Мысягин.

Кроме того, волонтер рассказал, что в районе Первомайска долго "стоял вой скорых", которые возили раненых. "Уверен, что эта успешная боевая операция войдёт в историю войны на Донбассе", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские защитники из отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов" в зоне проведения ООС на Донбассе уничтожили гаубицу террористов.

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