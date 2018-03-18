Митинг сторонников Саакашвили завершен: конструкции разобрали

В центре Киева на Майдане Незалежности сторонники лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили провели митинг за импичмент президента Петра Порошенко.

"Обозреватель" побывал на месте события и снял беспорядки на фото и видео. Кроме того, в Facebook журналист Сергей Щербина также передал видео с места.

"Один ряд сооружений уже разобрали и принялись за второй", - пишет он.

По информации УНИАН, на площади находилось около 2 тыс. активистов. Некоторые из них держали желто-голубые флаги и флаги "Руху новых сил".

Рядом размещены несколько автобусов с полицейскими и нацгвардейцами. Активисты выступали на импровизированной сцене возле монумента независимости и скандировали: "Банду геть!" и "Відставка!".

Позже на Майдан Независимости к сторонникам Саакашвили пришел глава СБУ Василий Грицак.

По состоянию на 15:00 митинг завершился, передает Интерфакс-Украина.

Под конец митинга участники акции полностью разобрали металлические конструкции с символикой и надписями, посвященными 4-й годовщине незаконной аннексии Крыма РФ, которые были установлены на площади несколько дней назад.

В "Рухе новых сил" заявляли, что установкой этих конструкций власть пыталась помешать протестующим.

Правоохранители не вмешивались в процесс разбора конструкций, но двух активистов задержали.

Позже протестующие с Майдана пикетировали дом Порошенко в смт Козин.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве, в воскресенье утро , 18 марта, сторонники Саакашвили вышли на Майдан Незалежности с требованием об отставке Порошенко.