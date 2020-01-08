"Сториз есть, а ее уже нет!" В сети скорбят по погибшей в Тегеране молодой стюардессе МАУ

Среди погибших членов экипажа самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ, который утром 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран), оказалась молодая стюардесса из Ивано-Франковска Мария Микитюк.
Девушке было всего 24 года. В одном из своих последних сториз в Instagram она писала о любви к родному городу.
"Такой себе блогер. 23 страны, никакой полезной информации под фото", – характеризовала себя Мария.
Мария Микитюк погибла в авиакатастрофе МАУ в Иране
instagram.com/teplo_maria
Под одним из последних фото девушки ее подписчики отмечают, что она была позитивным человеком, и высказывают слова соболезнования ее родным и близким.
Мария Микитюк
instagram.com/teplo_maria
Сториз Марии Микитюк
instagram.com/teplo_maria
"Каждая погасшая жизнь это страшно! Особенно родным и близким… Вечная память Марии", "О Боже, какая боль для родных и близких. Сториз ее еще есть, а ее уже нет. Царство небесное!", "Такой светлый и позитивный человек... Вечная память", – пишут они.
В сети скорбят по погибшей в Тегеране стюардессе МАУ
instagram.com/teplo_maria
Мария Микитюк
instagram.com/teplo_maria
Мария Микитюк
instagram.com/teplo_maria
Мария Микитюк
instagram.com/teplo_maria
Мария Микитюк
instagram.com/teplo_maria
Мария Микитюк
instagram.com/teplo_maria
Как сообщал OBOZREVATEL:
украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.
В результате крушения самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
Позже МАУ опубликовали полный список погибших пассажиров и членов экипажа во время крушения в Иране самолета Boeing 737. Среди погибших пассажиров были две украинки – Елена Малахова и Ольга Кобюк.
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2 400 м перед крушением, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
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