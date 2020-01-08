"Сториз есть, а ее уже нет!" В сети скорбят по погибшей в Тегеране молодой стюардессе МАУ

Среди погибших членов экипажа самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ, который утром 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран), оказалась молодая стюардесса из Ивано-Франковска Мария Микитюк.

Девушке было всего 24 года. В одном из своих последних сториз в Instagram она писала о любви к родному городу.

"Такой себе блогер. 23 страны, никакой полезной информации под фото", – характеризовала себя Мария.

Мария Микитюк погибла в авиакатастрофе МАУ в Иране instagram.com/teplo_maria

Под одним из последних фото девушки ее подписчики отмечают, что она была позитивным человеком, и высказывают слова соболезнования ее родным и близким.

Мария Микитюк instagram.com/teplo_maria

Сториз Марии Микитюк instagram.com/teplo_maria

"Каждая погасшая жизнь это страшно! Особенно родным и близким… Вечная память Марии", "О Боже, какая боль для родных и близких. Сториз ее еще есть, а ее уже нет. Царство небесное!", "Такой светлый и позитивный человек... Вечная память", – пишут они.

В сети скорбят по погибшей в Тегеране стюардессе МАУ instagram.com/teplo_maria

Мария Микитюк instagram.com/teplo_maria

Мария Микитюк instagram.com/teplo_maria

Мария Микитюк instagram.com/teplo_maria

Мария Микитюк instagram.com/teplo_maria

Мария Микитюк instagram.com/teplo_maria

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