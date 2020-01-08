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8 января • обновлено в 16:32
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"Сториз есть, а ее уже нет!" В сети скорбят по погибшей в Тегеране молодой стюардессе МАУ

3.3т
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Среди погибших членов экипажа самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ, который утром 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран), оказалась молодая стюардесса из Ивано-Франковска Мария Микитюк.

Девушке было всего 24 года. В одном из своих последних сториз в Instagram она писала о любви к родному городу.

"Такой себе блогер. 23 страны, никакой полезной информации под фото", – характеризовала себя Мария.

Мария Микитюк погибла в авиакатастрофе МАУ в Иране

Мария Микитюк погибла в авиакатастрофе МАУ в Иране

instagram.com/teplo_maria

Под одним из последних фото девушки ее подписчики отмечают, что она была позитивным человеком, и высказывают слова соболезнования ее родным и близким.

Мария Микитюк

Мария Микитюк

instagram.com/teplo_maria

Сториз Марии Микитюк

Сториз Марии Микитюк

instagram.com/teplo_maria

"Каждая погасшая жизнь это страшно! Особенно родным и близким… Вечная память Марии", "О Боже, какая боль для родных и близких. Сториз ее еще есть, а ее уже нет. Царство небесное!", "Такой светлый и позитивный человек... Вечная память", – пишут они.

В сети скорбят по погибшей в Тегеране стюардессе МАУ

В сети скорбят по погибшей в Тегеране стюардессе МАУ

instagram.com/teplo_maria

Мария Микитюк

Мария Микитюк

instagram.com/teplo_maria

Мария Микитюк

Мария Микитюк

instagram.com/teplo_maria

Мария Микитюк

Мария Микитюк

instagram.com/teplo_maria

Мария Микитюк

Мария Микитюк

instagram.com/teplo_maria

Мария Микитюк

Мария Микитюк

instagram.com/teplo_maria

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина
Теги
соцсети Авиакатастрофа
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