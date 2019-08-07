Столкнутся циклоны! Украинцев предупредили о резкой смене погоды

В четверг, 8 августа в Украине ожидается жара и сильный ветер с возможным дождем.

Об этом в Facebook написала народный синоптик Наталья Диденко, отметив, что средняя температура воздуха будет до + 26 + 33 градусов.

"Однако холодный атмосферный фронт циклона Xaver с центром над Северным морем несколько снизит градуса в Волынской, Ривненской и Львовской областях. Этот же фронт обусловит в четверг кратковременные дожди в западных областях и местами на севере. К вечеру дожди придут в Винницкую область, Черкасскую, Кропивницкой областей", – сообщила она.

При этом метеоролог подчеркнула, что антициклон Zella из Черного моря будет сопротивляться северному циклону и принесет сухую солнечную погоду в восточные области, на юг и в центр Украины. Однако столкновение циклонов станет причиной сильного ветра по стране.

"Поэтому завтра крепко зажмите прищепками стирки на открытых балконах, перенесите ремонт крыши на день-два позже и, как всегда, паркуйте автомобиль подальше от старых больших деревьев или билбордов", – предупредила Диденко.

В Киеве, 8 августа будет выше 30 градусов тепла, местами возможен дождь. При этом в столице прогнозируется сильный порывистый ветер.

Карта погоды Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили о резкой смене погоды в Украине.

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