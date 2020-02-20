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20 февраля • обновлено в 23:31
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Столкновения в Новых Санжарах: полиция назвала количество пострадавших и завела дело

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В результате столкновений в Новых Санжарах, вызванных прибытием в местный санаторий эвакуированых из Китая украинцев и иностранцев, пострадали 10 человек. Открыто два уголовных производства.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, во время прибытия колонны автобусов агрессивно настроенные граждане закидали их и полицейских камнями. Один мужчина пытался наехать автомобилем на правоохранителя.

Столкновения в Новых Санжарах

Столкновения в Новых Санжарах

Скриншот с видео

"Для защиты граждан и прекращения массовых беспорядков сотрудники полиции были вынуждены применить меры физического влияния, в соответствии с требованиями закона", – уточнили в полиции.

Всего пострадали 9 полицейских и одно гражданское лицо.

Открыто два уголовных производства – по части 1 статье 294 (массовые беспорядки) и части 2 статьи 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч людей заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует новый коронавирус. Между силовиками и местными жителями произошли столкновения.

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Темы
Протесты в Новых Санжарах Коронавирус
Место
Украина
Тег
Национальная полиция Украины
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Мало открыли надо было больше
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Shyrcova Ninanina
Shyrcova Ninanina
"Возвращение здоровых украинцев в нездоровую Украину" - Ольга Голубовская Ведущий инфекционист МОЗ Украины
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
бл. и эта биомасса,неосвидомленных что к чему ,ходит вокруг нас.это же стадо скакало и на майдане.в африке живодные своих не бросают.эти хуже
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