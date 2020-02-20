В результате столкновений в Новых Санжарах, вызванных прибытием в местный санаторий эвакуированых из Китая украинцев и иностранцев, пострадали 10 человек. Открыто два уголовных производства.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, во время прибытия колонны автобусов агрессивно настроенные граждане закидали их и полицейских камнями. Один мужчина пытался наехать автомобилем на правоохранителя.

Столкновения в Новых Санжарах Скриншот с видео

"Для защиты граждан и прекращения массовых беспорядков сотрудники полиции были вынуждены применить меры физического влияния, в соответствии с требованиями закона", – уточнили в полиции.

Всего пострадали 9 полицейских и одно гражданское лицо.

Открыто два уголовных производства – по части 1 статье 294 (массовые беспорядки) и части 2 статьи 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч людей заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует новый коронавирус. Между силовиками и местными жителями произошли столкновения.

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