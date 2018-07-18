Сто юных авиаторов Украины отправились на ведущий авиафорум мира

18 июля сто молодых авиаторов Украины отправились в Лондон, где посетят Международный авиакосмический салон Фарнборо 2018. Они являются лучшими студентами ведущих технических вузов Украины и победителями всеукраинского проекта "Авиатор 2018", который ежегодно проводит благотворительный Фонд Бориса Колесникова для талантливой и целеустремленной молодежи.

В течение учебного года участники конкурса "Авиатор" проходили тестирования по точным наукам, техническому английскому языку, готовили бизнес-кейсы и собственные стартапы. Экспертное жюри проекта под руководством авиаконструктора Дмитрия Кивы из 8 200 конкурсантов определило сотню победителей. Наградой для них стала поездка в Великобританию, на лучший в мире авиасалон Фарнборо.

Ближайшие четыре дня ребята проведут на выставке передовых достижений авиакосмической отрасли, ознакомятся с новинками мирового авиапрома, посетят стенды и шале гигантов авиастроения, пообщаются со специалистами отрасли. Знания и опыт, которые они приобретут во время пребывания на форуме, молодые специалисты в будущем применят в Украине.

Фонд Бориса Колесникова также подготовил для сотни студентов развлекательную программу – экскурсию по Лондону и посещение парка развлечений Thorpe Park.

Напомним, благотворительная организация уже восемь лет подряд реализует конкурс "Авиатор". За это время в нем приняли участие более 20 тысяч студентов со всей Украины. К проекту присоединились не только все авиационные вузы страны, но и ведущие технические учебные заведения.

Полтысячи студентов, которые становились победителями "Авиатора", посетили престижные мировые авиационные выставки в Лондоне и Париже, открыли для себя большой мир авиации, получили мотивацию работать и развиваться в родной Украине.