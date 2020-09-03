В сети запустили фейк о присвоении отцу Владимира Зеленского пожизненной стипендии .

В социальных сетях начался распространять фейк, якобы президент Украины Владимир Зеленский указом присвоил своему отцу Александру Зеленскому пожизненную стипендию, как выдающемуся деятелю образования.

Проект указа был опубликован на официальном сайте Кабинета министров Украины.

"Назначить пожизненные стипендии выдающимся деятелям образования, достигших семи десятилетнего возраста ... Зеленскому Александру Семеновичу – 1947 года рождения, доктору технических наук, профессору", – говорилось в документе.

Проект указа. Скриншот

Рассмотрение вопроса было вынесено на заседание Кабинета министров в среду, 2 сентября, но потом и.о. министра образования Сергей Шкарлет снял этот вопрос с рассмотрения.

Стипендия для отца Зеленского: в сети заявили о решении Кабмина Скриншот

Добавим, что Александру Зеленскому в этом году должно исполнится 73 года. Отец президента преподает в криворожском филиале Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец президента Украины Владимира Зеленского Александр резко высказался об украинцах, которые негативно оценивают старания его сына на посту главы государства.

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