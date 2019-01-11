Стихи легендарного поэта и Героя Украины зазвучали в рок-обработке: впечатляющее видео

Стихи известно украинского поэта-диссидента Василия Стуса зазвучали в форме рок-музыки.

Киевская группа The Frunk записала композицию, использовав стихи Героя Украины из сборника "Палимпсесты". Запись опубликована на YouTube и в Facebook по случаю дня рождения Стуса (6 января).

"Это человек, чьи сравнения и метафоры вызывают глубокие эмоции. Мужчина, который умер в неволе за убеждения о необходимости сохранения и развития нашей культуры. Человек, именем которого называют университеты, улицы и площади – только так мы как потомки можем ему отблагодарить. Мы хотим отблагодарить Василия Стуса, положив его стихи на музыку", — написано на странице группы в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские актеры забили тревогу из-за того, что из сценария фильма "Стус", который должен выйти на экраны в 2019 году, удалили все упоминания о его адвокате Викторе Медведчуке.