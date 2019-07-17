"Стэтхэму и не снилось!" Украинские танкисты мощно ответили на популярный флешмоб

Военнослужащие ВСУ придумали новую альтернативу Bottle Cap Challenge, который захватил мир, используя для выполнения его условий БМП и зенитные установки.

Эффектные кадры показал в Instagram офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). "Куда там Стэтхэму! Траки – сила", – написал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Bottle Cap Challenge в ВСУ Скриншот из видео

Так, участники флешмоба традиционно должны открыть бутылку ударом ноги и снять это на видео. Украинские военные подошли к условиям творчески.

Свой ролик показал также воин ВСУ Егор Акулинин, продемонстрировав мощь украинской боевой техники.

Отметим, что в челлендже ранее засветились немало известных личностей, в частности актер Джейсон Стэтхем. Он набрал популярности в интернете в середине июня. Флешмоб запустил боец MMA из Казахстана Карен Пашикян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали смешное видео, на котором военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пытается починить свою боевую машину, разговаривая с ней, как с любимой девушкой.

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