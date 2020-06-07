Стерненко вызвали в СБУ для вручения подозрения: он не придет

Служба безопасности Украины вызвала одесского активиста Сергея Стерненко 9 июня для вручения письменного подозрения.

Об этом Стерненко сообщил на своей странице в Facebook 7 июня. Он также опубликовал фото повестки (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

"Следователю я уже направил ответ, что не смогу появиться по объективным причинам. Вызов получен за два дня до даты, а в ст. 135 (Уголовно процессуального кодекса) указывается, что должно быть минимум три дня", – написал активист.

Стерненко вызвали в СБУ для вручения подозрения

По его словам, с учетом выходных он не успеет "подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников", поскольку она была вручена за два дня.

"Если им нужно, пусть вызывают на другую дату, чтобы я мог должным образом реализовать свое право на защиту", – подчеркнул Стерненко.

Он заявил, что подозрение подготовлено по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Sternenko/Facebook

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