Стерненко вызвали в СБУ для вручения подозрения: он не придет

Глеб Иванов Общество 17:23, 7.06.2020 Обновлено: 18:28, 7.06.2020

Служба безопасности Украины вызвала одесского активиста Сергея Стерненко 9 июня для вручения письменного подозрения.

Об этом Стерненко сообщил на своей странице в Facebook 7 июня. Он также опубликовал фото повестки (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

"Следователю я уже направил ответ, что не смогу появиться по объективным причинам. Вызов получен за два дня до даты, а в ст. 135 (Уголовно процессуального кодекса) указывается, что должно быть минимум три дня", – написал активист.

Стерненко вызвали в СБУ для вручения подозрения

По его словам, с учетом выходных он не успеет "подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников", поскольку она была вручена за два дня.

"Если им нужно, пусть вызывают на другую дату, чтобы я мог должным образом реализовать свое право на защиту", – подчеркнул Стерненко.

Он заявил, что подозрение подготовлено по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Sternenko/Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • поздно вечером 24 мая 2018 года в Одессе с ножом напали на бывшего лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко.

  • Парень нанес одному из нападавших удар ножом в живот, после чего тот скончался на месте ЧП. Как заявляет Стерненко, он действовал в рамках самообороны.

  • Позже выяснилось, что задержанный полицией участник нападения на экс-лидера одесского "Правого сектора" проходит по делу как свидетель.

  • Стерненко взяли под охрану сотрудники полиции особого назначения.

  • В мае 2019 года в полиции заявили, что ряд вещественных доказательств по делам о покушении на активистов в Одесской области, в частности на Стерненко, исчезли.

  • Под стенами главного следственного отдела СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве 18 мая сотни людей провели акцию "Руки прочь от Стерненко".

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