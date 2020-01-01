Степану Бандере - 111 лет: самые яркие цитаты легендарного украинского идеолога

1 января Украина празднует 111-ю годовщину со дня рождения знаменитого политического деятеля, главного идеолога и теоретика украинского националистического движения ХХ века, главы провода Организации украинских националистов (ОУН (Б)) Степана Бандеры.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с самыми яркими и сильными цитатами легенды Украины.

Степан Бандера

Степан Бандера родился в селе Старый Угринов на Ивано-Франковщине, 1 января 1909 года. В 1928 году он переселился во Львов, где начал обучение в Высокой Политехнической Школе (сейчас – национальный университет "Львовская политехника").

Ничто не остановит идею, время которой пришло!

Уже в 1932 году Степан Бандера присоединился к освободительному движению Украины. Сначала он исполнял обязанности краевого проводника Организации украинских националистов, но в 1933 году полноценно занял этот пост, возглавив ОУН Западной Украины.

Украинский народ может получить самостоятельное государство только собственной борьбой и трудом.

Именно под руководством Степана Бандеры ОУН совершили три наиболее громких политических убийства в своей истории, среди которых ликвидация Алексея Майлова, агента НКВД и секретаря посольства СССР во Львове. В 1934 году Степан Бандера был арестован польской полицией.

На знаменитом Варшавском процессе он был приговорен к смертной казни, которую позднее заменили на пожизненное заключение. Но в 1939 году, когда охрана и администрация тюрьмы, в которой был заключен глава ОУН, сбежала из-за критической ситуации на фронте, Степан Бандера вместе с остальными узниками вышел на свободу.

Идея украинского национализма и героические подвиги революционной борьбы пробуждают глубоко убаюканные, скованные большевистскими дыбами высочайшие качества и энергию козацких потомков.

Степан Бандера

В начале 1941 года Степан Бандера был избран главой Провода ОУН. Однако уже вскоре, после провозглашения знаменитого "Акта відновлення Української Держави", Бандера был схвачен нацистами и заключен в концлагере "Заксенгавзен". Из немецких застенок он был освобожден только в 1944 году.

Последние годы своей жизни Степан Бандера вместе с семьей провел в немецком Мюнхене, скрываясь под чужим именем. 15 октября 1959 года агент советского КГБ Богдан Сташинский убил Бандеру.

Когда между хлебом и свободой народ выбирает хлеб, он в конце концов теряет все, в том числе и хлеб. Если народ выбирает свободу, у него будет хлеб, выращенный им самим и никем не отобранный.

Идеолог и символ украинских националистов похоронен в Германии, на кладбище города Мюнхен.

Могила Степана Бандеры

Наш народ всегда стремится к свободе для себя и желает ее для других народов. Он боролся и борется за правду и справедливость. Мы хотим жить в согласии и взаимном уважении со всеми народами доброй воли. Мы признаем за другими народами такие же права, за которые боремся для себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине день рождения Степана Бандеры был признан государственным праздником. Это решение было принято Верховной Радой восьмого созыва.

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