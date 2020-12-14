Степанов заявил об уменьшении количества украинцев, которые приходят тестироваться на COVID-19
В последнее время в Украине существенно уменьшилось количество обращений для проведения тестирования при наличии признаков COVID-19.
Поэтому Министерство здравоохранения решило изменить алгоритм проверки, чтобы обеспечить максимально широкую диагностику населения. Об этом завил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале Кабинета министров Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Мы сразу, как только увидели уменьшение этого количества обращений, изменили подходы к тестированию. Сейчас у нас нужно тестировать всех людей, которые имеют какие-либо признаки респираторного заболевания. Также мы добавили экспресс-тесты, тесты на антиген, значительно расширили мощности наших лабораторий" , – подчеркнул чиновник.
По словам Степанова, эти шаги направлены на то, чтобы расширить перечень граждан, которые имеют доступ к тестированию. Изменив алгоритм, Минздрав существенно увеличил потенциальное количество тех, кому государство проведет проверку бесплатно.
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, бывший заместитель главы Минздрава Павел Ковтонюк назвал систему тестирования на коронавирус в Украине слишком несовершенной.
По его словам, если при 35 000 проверок в день прирост заболеваемости достигнет такой же цифры, то локдаун уже некому будет вводить.
Ведущая инфекционист Украины Ольга Голубовская считает, что сейчас нет никакого смысла в массовом тестировании украинцев на коронавирус. По словам эксперта, для госпитализации пациента врачам не нужно лабораторное подтверждение.
Кроме того, она отметила, что проводить массовое тестирование стоило бы в начале эпидемии, как это делал Китай, чтобы быстро локализовать инфекцию.