Степанов заявил об уменьшении количества украинцев, которые приходят тестироваться на COVID-19

В последнее время в Украине существенно уменьшилось количество обращений для проведения тестирования при наличии признаков COVID-19.

Поэтому Министерство здравоохранения решило изменить алгоритм проверки, чтобы обеспечить максимально широкую диагностику населения. Об этом завил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале Кабинета министров Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы сразу, как только увидели уменьшение этого количества обращений, изменили подходы к тестированию. Сейчас у нас нужно тестировать всех людей, которые имеют какие-либо признаки респираторного заболевания. Также мы добавили экспресс-тесты, тесты на антиген, значительно расширили мощности наших лабораторий" , – подчеркнул чиновник.

По словам Степанова, эти шаги направлены на то, чтобы расширить перечень граждан, которые имеют доступ к тестированию. Изменив алгоритм, Минздрав существенно увеличил потенциальное количество тех, кому государство проведет проверку бесплатно.

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