Степанов заявил о "природном локдауне" в Украине с 1 января

Утвержденные правительством даты карантина в Украине абсолютно обоснованы, поскольку с 1 по 6 января продлится еще и "естественный локдаун".

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", объясняя, почему Украина не усиливает карантин с 25 декабря по 7 января, как это делают многие другие страны.

"У нас прежде всего экономические обстоятельства, потому что для многих людей декабрь – достаточно важный месяц года, когда идет работа, это первое. Второе, если мы посмотрим, что у нас идет в период с 1 по 6 января до Рождества, Рождество – все- таки более семейный праздник – то в принципе у нас такой естественный локдаун, если можно так сказать. На улицу просто посмотрите – абсолютно мало людей, проводят время в кругу семьи или приходят к друзьям, что в принципе позволяют себе делать только на выходных, люди не работают, на каникулах. Мне кажется, (нынешние дать локдауна – ред.) абсолютно обоснованные", – пояснил Степанов.

Напомним, 9 декабря Кабинет министров Украины принял решение о локдауне в Украине с 8 по 24 января включительно. Его в правительстве назвали "зимними каникулами ради безопасности" граждан. Усиленный карантин предусматривать запрет работы ряда учреждений. Транспорт будет работать без ограничений, только городской имеет перевозить пассажиров по количеству мест для сидения.

В общем локдаун (англ. Lockdown – блокировки), предусматривает запрет людям свободно покидать свои дома (за некоторыми исключениями). Он может быть введен на общенациональном уровне, в определенных регионах или населенных пунктах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента сообщили, что физлица-предприниматели и украинцы, потерявшие работу из-за введения карантинных ограничений в Украине, получат компенсацию в размере 8 тыс. грн еще до январского локдауна.