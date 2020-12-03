Степанов заявил о позитивной COVID-19 статистике в Украине

Карина Бондаренко Общество 08:56, 3.12.2020 Обновлено: 09:16, 3.12.2020

За минувшие сутки, 2 декабря, количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Украине снова превысило количество новых зараженных.

Так, за сутки выздоровели 15 372 человека. При этом заболели 14 496 украинцев. О позитивной COVID-19 статистике сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

С начала пандемии коронавирусом в Украине заразились 772 760 человек, летальных случаев – 12 960. При этом болезнь побороли 384 426 пациентов.

Скриншот.
Максим Степанов в Facebook
Коронавирус в Украине.
Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине 1 декабря количество выздоровевших от COVID-19 превысило суточный прирост заразившихся.

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