Степанов заявил о позитивной COVID-19 статистике в Украине

За минувшие сутки, 2 декабря, количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Украине снова превысило количество новых зараженных.

Так, за сутки выздоровели 15 372 человека. При этом заболели 14 496 украинцев. О позитивной COVID-19 статистике сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

С начала пандемии коронавирусом в Украине заразились 772 760 человек, летальных случаев – 12 960. При этом болезнь побороли 384 426 пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине 1 декабря количество выздоровевших от COVID-19 превысило суточный прирост заразившихся.