Степанов заявил о позитивной COVID-19 статистике в Украине

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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  • За сутки выздоровели 15 372 человека

  • При этом заболели 14 496 украинцев

  • Всего заразились 772 760 человек, летальных случаев – 12 960

Тест на коронавирус

За минувшие сутки, 2 декабря, количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Украине снова превысило количество новых зараженных.

Так, за сутки выздоровели 15 372 человека. При этом заболели 14 496 украинцев. О позитивной COVID-19 статистике сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

С начала пандемии коронавирусом в Украине заразились 772 760 человек, летальных случаев – 12 960. При этом болезнь побороли 384 426 пациентов.

Скриншот.
Коронавирус в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине 1 декабря количество выздоровевших от COVID-19 превысило суточный прирост заразившихся.

УкраинаКоронавирусМаксим Степанов