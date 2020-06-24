Степанов заявил о неизбежности второй волны COVID-19 в областях Украины

В украинских больницах начали тщательную подготовку к вероятной второй волне заболеваемости COVID-19.

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Об этом во время брифинга 24 июня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что в некоторых областях страны она будет неизбежной.

"Я вам могу сказать, что мы все уже тщательно работаем над развертыванием второй волны наших больниц, которые будут оказывать помощь больным коронавирусной инфекцией. Мы уже понимаем, что она будет в некоторых областях с таким отношением к нашим рекомендациям и резким ростом количества людей, которые госпитализируются", – сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что в больницы попадают пациенты с тяжелым течением болезни, а не бессимптомным. Он еще раз обратился к украинцам с просьбой соблюдать противоэпидемические рекомендации.

"Я в очередной раз обращаюсь к вам – подумайте над этими цифрами. Подумайте над тем, что когда-то может закончиться и вторая, и третья волна больниц. Просто не будет возможности оказывать медицинскую помощь", – добавил глава Минздрава.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине установлен новый антирекорд по COVID-19. Заражены уже более 39 тысяч человек.