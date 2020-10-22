Степанов сказал, кто даст 100 млн гривен на украинскую вакцину от COVID-19
Клиническую фазу разработки украинской вакцины от COVID-19 профинансирует государство.
Однако это займет достаточно длительный период времени, сказал 22 октября во время пресс-брифинга по разработке отечественного препарата министр здравоохранения Максим Степанов.
Процесс изготовления вакцины будет стоить 100-150 млн гривен, их выделит государство, уточнил он на вопрос корреспондента OBOZREVATEL.
Идею создания отечественного препарата против коронавируса поддержал президент Украины Владимир Зеленский.
Степанов обратился к скептикам, которые не верят в возможность разработки украинской вакцины.
"Этот комплекс неполноценности следует убирать. Я верю в наши разработки, верю нашим врачам. Нам следует обратить внимание на нашу науку. Хотим восстановить разработку вакцины в Украине", – подчеркнул министр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине два института выиграли государственные гранты на создание собственной вакцины от коронавирусной болезни (СOVID-19). В Национальной академии наук заявили, что одновременно планируют начать работу сразу над несколькими типами прототипов вакцин.
Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что, по прогнозам, вакцина от коронавируса в Украине для массового использования появится в марте 2021.
Он считает, что идеальный препарат должен соответствовать трем критериям: формировать надежную иммунный ответ, вызвать мощный Т-лимфоцитний иммунитет и не иметь никаких серьезных побочных эффектов.
Между тем в ВОЗ отметили, что эффективность создаваемой в различных странах мира вакцины против коронавируса должно быть не менее 50%.