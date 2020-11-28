Степанов заявил, что в Украине удалось замедлить динамику заражения COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов утверждает, что в стране удалось замедлить рост числа заражений коронавирусом (COVID-19).

Как сказал он на брифинге, после окончания карантина выходного дня можно будет увидеть, удалось ли сбить "ураганную динамику" заболевания (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сейчас предварительно мы видим, что все же, если исходить из тех прогнозов математических моделей, которые были, нам немного удалось действительно остановить такой бешеный рост количества инфицированных", – отметил Степанов.

В то же время он подчеркнул, что очень важно придерживаться до конца всех противоэпидемических мероприятий, чего сейчас всем не хватает.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 28 ноября в Украине официально подтвержден 709 701 случай коронавирусной инфекции. Из них 16 294 – обнаружены за минувшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.