Степанов заявил, что российской вакцины от COVID-19 не существует
Украина не рассматривает закупку и использование российской вакцины от коронавируса, так как ее фактически не существует.
В эфире "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов в очередной раз отметил, что российская вакцина не прошла все стадии испытаний.
"Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, не прошедшую третью стадию – то здесь не о чем говорить", – заявил он.
По словам Степанова, третья стадия – самая большая для испытания вакцины, в том числе с точки зрения ее безопасности.
Также он сообщил, что Украина сейчас ведет переговоры о закупке вакцин с американскими компаниями Pfizer и Moderna.
"Я постоянно встречаюсь с нашими послами, мы поднимаем с ними вопросы вакцинации... и покупки вакцин у компаний из США, которые уже проходят третью стадию клинических испытаний", – рассказал глава Минздрава.
Как сообщал OBOZREVATEL:
будущую вакцину против COVID-19 от фонда COVAX Украина получит несколькими траншами, первый – около 1 млн 200 тыс. доз.
Препарат должен обеспечить вакцинирование 20% населения страны (8 млн доз для 4 млн граждан).
В то же время в Минздраве признались в проблеме с перевозкой вакцины.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что в Украине не намерены покупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", ведь к ней нет доверия.
Между тем, российский журналист заболел COVID-19 после вакцинации "Спутником V".