Степанов заявил, что российской вакцины от COVID-19 не существует

Украина не рассматривает закупку и использование российской вакцины от коронавируса, так как ее фактически не существует.

В эфире "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов в очередной раз отметил, что российская вакцина не прошла все стадии испытаний.

"Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, не прошедшую третью стадию – то здесь не о чем говорить", – заявил он.

По словам Степанова, третья стадия – самая большая для испытания вакцины, в том числе с точки зрения ее безопасности.

Также он сообщил, что Украина сейчас ведет переговоры о закупке вакцин с американскими компаниями Pfizer и Moderna.

"Я постоянно встречаюсь с нашими послами, мы поднимаем с ними вопросы вакцинации... и покупки вакцин у компаний из США, которые уже проходят третью стадию клинических испытаний", – рассказал глава Минздрава.

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