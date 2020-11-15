Степанов в видеообращении: пройду COVID-19, как обычный пациент

Больной коронавируом министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за все время пандемии смотрел на борьбу с ним глазами врачей. А благодаря тому, что заразился сам, наконец имеет возможность пройти этот путь в роли обычного пациента.

По его словам, болеть неприятно, но в этом он нашел такой позитив. Об этом глава Минздрава сказал в новом видеообращении, которое опубликовал на странице в Facebook, где прежде всего поблагодарил всех за поддержку.

"Получил сотни сообщений, комментариев и звонков с пожеланием скорейшего выздоровления. Все эти ваши слова для меня – лучшее лекарство", – признался Степанов.

Министр отметил, что теперь может оценить и на собственном опыте проверить, как работают маршруты пациента с COVID-19 и протокол лечения этого вируса в Украине.

"Планирую пройти весь этот период, как обычный пациент, фиксировать все этапы и сразу, вместе с командой Министерства здравоохранения, искать пути решения проблемных вопросов", – анонсировал он, добавив, что информацией по этому будет делиться с украинцами ежедневно.

Степанов пожелал гражданам быть здоровыми. В то же время в очередной раз призвал их беречь себя и соблюдать базовые правила новой реальности, чтобы уменьшить риск инфицирования COVID-19. В частности, мыть руки или обрабатывать их антисептиком, носить маски и избегать мест большого скопления людей.

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