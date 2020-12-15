Степанов: в Украине увеличилось количество тяжелобольных COVID-19 среди людей до 40 лет

В Украине увеличилось количество тяжелых случаев заболевания коронавирусом (COVID-19) среди населения в возрасте 30-40 лет.

Об этом в эфире "Свобода слова" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. При этом он отметил, что в стране стало меньше людей, которые обращались с положительными тестами на COVID-19.

"У нас не увеличилось количество госпитализированных: если сравнить с прошлой неделей, оно уменьшилось почти на тысячу человек. У нас действительно выросло количество тяжелых больных, процент людей, которые имеют тяжелое течение болезни. Более того, мы говорим о том, что сейчас такой период, когда люди 30-40 лет подвержены тяжелому течению заболевания. Это все свидетельствует о том, что ситуация достаточно напряженная", – рассказал чиновник.

По словам Степанова, в Украине стало меньше больных с коронавирусом, и ситуация с пандемией стабилизировалась.

"Более того, мы это верифицируем по разным данным: обращения к семейным врачам, количество проведенных тестов, обращения на горячую линию Минздрава", – отметил он.

Однако министр подчеркнул, что много зараженных болеют бессимптомно, инфицируя окружающих. Поэтому было введено скрининговое экспресс-тестирование на антиген, где результат показывается за 15 минут.

"Мы понимаем, что количество больных будет увеличиваться, и осознанно об этом говорим. Потому что бессимптомных мы не видим", – подытожил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Максим Степанов сказал, что "ураганный" рост заболеваемости коронавирусом в Украине удалось остановить.