Степанов: в Украине возросло число тяжелобольных COVID-19 среди людей до 40 лет

В Украине увеличилось количество тяжелых случаев заболевания коронавирусом (COVID-19) среди населения в возрасте 30-40 лет.

Об этом в эфире "Свобода слова" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. При этом он отметил, что в стране стало меньше людей, которые обращались с положительными тестами на COVID-19.

"У нас не увеличилось количество госпитализированных: если сравнить с прошлой неделей, то оно уменьшилось почти на тысячу человек. У нас действительно увеличилось количество тяжелых больных, процент людей, которые имеют тяжелое течение болезни. Более того, мы говорим о том, что сейчас такой период, когда люди 30-40 лет имеют тяжелое течение болезни. Это все свидетельствует о том, что ситуация достаточно напряженная", – рассказал чиновник.

По словам Степанова, в Украине стало меньше больных с коронавирусом, и ситуация с пандемией стабилизовалась.

"Более того, мы это верифицируем по разным данным: обращение к семейным врачам, количество проведенных тестов, обращения на горячую линию Минздрава", – отметил он.

Однако министр подчеркнул, что много зараженных болеют бессимптомно, инфицируя окружающих. Поэтому было введено скрининговое экспресс тестирование на антиген, где результат показывается за 15 минут.

"Мы понимаем, что количество больных будет увеличиваться, мы сознательно об этом говорим. Потому что бессимптомных мы не видим", – подытожил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Максим Степанов сказал, что "ураганный" рост заболеваемости коронавирусом в Украине удалось остановить.