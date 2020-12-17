Степанов сказал, когда Украина получит 8 млн доз вакцины от COVID-19

В Украину первые партии доз вакцины против коронавируса (COVID-19) начнут поставляться с конца первого квартала 2021 года. В нашей стране 21 млн человек в первую очередь нуждается в вакцинации.

Однако Украина получит по международной программе COVAX только 8 млн доз вакцины, которой хватит на 4 млн человек. Об этом в четверг, 17 декабря, на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы практически завершили уже подписания документов, были поданы соответствующие заявки – и мы получили одобрение этой заявки. Согласно инициативе COVAX, эти 8 миллионов доз начнут поставляться с конца первого квартала следующего года. Мы рассчитываем их получить до конца первого полугодия 2021 года. Они будут идти соответствующими траншами. Таким образом мы сможем обеспечить вакцинацию не менее 4 миллионов граждан, поскольку 8 миллионов доз, а один человек получает две дозы", – сказал Степанов.

"В первую очередь надо вакцинировать людей из группы риска по профессиональному признаку: медицинских работников, военных в зоне проведения ООС, полицейских, педагогов и работников социальной сферы. Группу риска по возрасту (старше 60 лет) и тех, кто имеет сопутствующие тяжелые заболевания. Общее количество людей, нуждающихся в вакцинации, – 21 млн человек", – добавил он.

Степанов отметил, что в Минздраве разработали национальный план по вакцинации украинцев от коронавируса. При этом украинцев, которые проживают на временно оккупированных территориях, также будут вакцинировать.

"Вчера (16 декабря. – Ред.) я дал задание внести некоторые изменения в этот национальный план. Предусмотреть проведение вакцинации для наших граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях. Именно украинцев", – сказал министр.

Степанов заверил, что этот план подпишет уже в пятницу, 18 декабря.

Кроме того, в государственный бюджет на 2021 год на вакцинацию против COVID-19 заложили в шесть раз меньше необходимой суммы – 2,6 млрд грн вместо 15,1 млрд.

Однако Степанов добавил, что после совещаний и консультаций в правительстве, им удалось сэкономить и найти в бюджете на этот год 2,3 млрд гривен. Но в этом случае пришлось сэкономить на закупке лекарственных препаратов.

Добавим, что COVAX – международный проект, запущенный Всемирной организацией здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В программе участвует 189 стран.

Как сообщал OBOZREVATEL: