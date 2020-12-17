Степанов: в Украине нужно привить 21 млн человек, но вакцину получат лишь 4 млн

В Украине 21 млн человек в первую очередь нуждается в вакцинации против коронавируса (COVID-19).

Однако в начале 2021 года Украина получит по международной программе COVAX только 8 млн доз вакцины, которой хватит на 4 млн человек. Об этом в четверг, 17 декабря, на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В первую очередь надо вакцинировать людей из группы риска по профессиональному признаку: медицинских работников, военных в зоне проведения ООС, полицейских, педагогов и работников социальной сферы. Группу риска по возрасту (старше 60 лет) и тех, кто имеет сопутствующие тяжелые заболевания. Общее количество людей, нуждающихся в вакцинации, – 21 млн человек", – сказал он.

Степанов отметил, что в Минздраве разработали национальный план по вакцинации украинцев от коронавируса. При этом украинцев, которые проживают на временно оккупированных территориях, также будут вакцинировать.

"Вчера (16 декабря. – Ред.) я дал задание внести некоторые изменения в этот национальный план. Предусмотреть проведение вакцинации для наших граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях. Именно украинцев", – сказал министр.

Степанов заверил, что этот план подпишет уже в пятницу, 18 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.