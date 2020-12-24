Степанов утвердил дорожную карту вакцинации от COVID-19: кто и когда получит. Инфографика

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал дорожную карту о проведении в стране вакцинации от коронавируса на 2021-2022 годы.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Согласно документу, за этот период планируется охватить минимум 50% населения (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).

Дорожная карта предусматривает пять этапов вакцинации. Первый должен начаться в январе, однако сроки могут быть сдвинуты.

"Иммунизация будет проводиться на базе кабинетов и пунктов прививки, которых сейчас в Украине насчитывается более 11 тысяч. Также будут организованы мобильные бригады по иммунизации и временные центры вакцинации по примеру Италии и Германии", – пояснил министр.

Степанов подчеркнул, что вакцинация будет исключительно добровольной.

Кто получит вакцину на каждом из этапов

На первом этапе будут вакцинированы люди с критическим риском инфицирования (планируется охватить 335 тысяч человек):

медицинские сотрудники и персонал, которые предоставляют помощь больным COVID-19;

люди в интернатных учреждениях, домах для престарелых и их сотрудники;

военнослужащие (в том числе ВСУ и Нацгвардии), которые принимают участие в ООС на Донбассе.

Первый этап вакцинации.

На втором этапе вакцину получат люди с чрезвычайным риском инфицирования, а также те, кто предоставляет медицинские услуги (планируется охватить 2,3 млн человек):

медсотрудники и персонал, которые предоставляют помощь больным (не коронавирусом), в том числе первичную помощь, и сотрудники системы общественного здоровья;

люди возрастом от 80 лет;

социальные работники и другие сотрудники социальной сферы.

Второй этап вакцинации.

На третьем этапе будут вакцинированы люди с высоким риском инфицирования и те, кто выполняет функции по поддержке безопасности и жизнедеятельности государства (планируется охватить 7,2 млн человек):

люди в возрасте от 65 до 69 и от 70 до 79 лет;

сотрудники критически важных структур государственной безопасности (ГСЧС, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, военнослужащие ВСУ, МВД);

учителя и другие сотрудники сферы образования.

Третий этап вакцинации.

На четвертом этапе вакцину получат люди с повышенным риском инфицирования и те, кто выполняет функции по поддержке безопасности и жизнедеятельности страны (планируется охватить 11 млн человек):

люди в возрасте от 60 до 64 лет;

взрослые (в возрасте от 18 до 59 лет) с сопутствующими заболеваниями, которые находятся в группе риска развития осложнений от COVID-19;

лица, находящиеся в местах лишения свободы и в СИЗО, а также сотрудники этих учреждений;

другие категории населения и профессиональные группы, у которых есть риск инфицирования, а также граждане Украины, проживающие на временно оккупированных территориях.

Четвертый этап вакцинации.

На пятом этапе вакцину получат остальные категории населения, которые не входят в приоритетные группы (планируется охватить 19 млн человек):

люди возрастом от 18 лет, имеющие сопутствующие заболевания, которые находятся в группе риска развития осложнений от COVID-19, а также граждане Украины, проживающие на временно оккупированных территориях.

Пятый этап вакцинации.

Facebook Максима Степанова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав принял план вакцинации от коронавируса 22 декабря.

Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья совместно с экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ