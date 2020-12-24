Степанов утвердил дорожную карту вакцинации от COVID-19: кто и когда получит. Инфографика

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал дорожную карту о проведении в стране вакцинации от коронавируса на 2021-2022 годы.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Согласно документу, за этот период планируется охватить минимум 50% населения (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).

Дорожная карта предусматривает пять этапов вакцинации. Первый должен начаться в январе, однако сроки могут быть сдвинуты.

"Иммунизация будет проводиться на базе кабинетов и пунктов прививки, которых сейчас в Украине насчитывается более 11 тысяч. Также будут организованы мобильные бригады по иммунизации и временные центры вакцинации по примеру Италии и Германии", – пояснил министр.

Степанов подчеркнул, что вакцинация будет исключительно добровольной.

На первом этапе будут вакцинированы люди с критическим риском инфицирования (планируется охватить 335 тысяч человек):

медицинские сотрудники и персонал, которые предоставляют помощь больным COVID-19;

люди в интернатных учреждениях, домах для престарелых и их сотрудники;

военнослужащие (в том числе ВСУ и Нацгвардии), которые принимают участие в ООС на Донбассе.

На втором этапе вакцину получат люди с чрезвычайным риском инфицирования, а также те, кто предоставляет медицинские услуги (планируется охватить 2,3 млн человек):

медсотрудники и персонал, которые предоставляют помощь больным (не коронавирусом), в том числе первичную помощь, и сотрудники системы общественного здоровья;

люди возрастом от 80 лет;

социальные работники и другие сотрудники социальной сферы.

На третьем этапе будут вакцинированы люди с высоким риском инфицирования и те, кто выполняет функции по поддержке безопасности и жизнедеятельности государства (планируется охватить 7,2 млн человек):

люди в возрасте от 65 до 69 и от 70 до 79 лет;

сотрудники критически важных структур государственной безопасности (ГСЧС, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, военнослужащие ВСУ, МВД);

учителя и другие сотрудники сферы образования.

На четвертом этапе вакцину получат люди с повышенным риском инфицирования и те, кто выполняет функции по поддержке безопасности и жизнедеятельности страны (планируется охватить 11 млн человек):

люди в возрасте от 60 до 64 лет;

взрослые (в возрасте от 18 до 59 лет) с сопутствующими заболеваниями, которые находятся в группе риска развития осложнений от COVID-19;

лица, находящиеся в местах лишения свободы и в СИЗО, а также сотрудники этих учреждений;

другие категории населения и профессиональные группы, у которых есть риск инфицирования, а также граждане Украины, проживающие на временно оккупированных территориях.

На пятом этапе вакцину получат остальные категории населения, которые не входят в приоритетные группы (планируется охватить 19 млн человек):

люди возрастом от 18 лет, имеющие сопутствующие заболевания, которые находятся в группе риска развития осложнений от COVID-19, а также граждане Украины, проживающие на временно оккупированных территориях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав принял план вакцинации от коронавируса 22 декабря.

Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья совместно с экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ