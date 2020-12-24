Степанов утвердил дорожную карту вакцинации от COVID-19: кто и когда получит. Инфографика
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал дорожную карту о проведении в стране вакцинации от коронавируса на 2021-2022 годы.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Согласно документу, за этот период планируется охватить минимум 50% населения (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).
Дорожная карта предусматривает пять этапов вакцинации. Первый должен начаться в январе, однако сроки могут быть сдвинуты.
"Иммунизация будет проводиться на базе кабинетов и пунктов прививки, которых сейчас в Украине насчитывается более 11 тысяч. Также будут организованы мобильные бригады по иммунизации и временные центры вакцинации по примеру Италии и Германии", – пояснил министр.
Степанов подчеркнул, что вакцинация будет исключительно добровольной.Кто получит вакцину на каждом из этапов
На первом этапе будут вакцинированы люди с критическим риском инфицирования (планируется охватить 335 тысяч человек):
медицинские сотрудники и персонал, которые предоставляют помощь больным COVID-19;
люди в интернатных учреждениях, домах для престарелых и их сотрудники;
военнослужащие (в том числе ВСУ и Нацгвардии), которые принимают участие в ООС на Донбассе.
На втором этапе вакцину получат люди с чрезвычайным риском инфицирования, а также те, кто предоставляет медицинские услуги (планируется охватить 2,3 млн человек):
медсотрудники и персонал, которые предоставляют помощь больным (не коронавирусом), в том числе первичную помощь, и сотрудники системы общественного здоровья;
люди возрастом от 80 лет;
социальные работники и другие сотрудники социальной сферы.
На третьем этапе будут вакцинированы люди с высоким риском инфицирования и те, кто выполняет функции по поддержке безопасности и жизнедеятельности государства (планируется охватить 7,2 млн человек):
люди в возрасте от 65 до 69 и от 70 до 79 лет;
сотрудники критически важных структур государственной безопасности (ГСЧС, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, военнослужащие ВСУ, МВД);
учителя и другие сотрудники сферы образования.
На четвертом этапе вакцину получат люди с повышенным риском инфицирования и те, кто выполняет функции по поддержке безопасности и жизнедеятельности страны (планируется охватить 11 млн человек):
люди в возрасте от 60 до 64 лет;
взрослые (в возрасте от 18 до 59 лет) с сопутствующими заболеваниями, которые находятся в группе риска развития осложнений от COVID-19;
лица, находящиеся в местах лишения свободы и в СИЗО, а также сотрудники этих учреждений;
другие категории населения и профессиональные группы, у которых есть риск инфицирования, а также граждане Украины, проживающие на временно оккупированных территориях.
На пятом этапе вакцину получат остальные категории населения, которые не входят в приоритетные группы (планируется охватить 19 млн человек):
люди возрастом от 18 лет, имеющие сопутствующие заболевания, которые находятся в группе риска развития осложнений от COVID-19, а также граждане Украины, проживающие на временно оккупированных территориях.
Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав принял план вакцинации от коронавируса 22 декабря.
Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья совместно с экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ