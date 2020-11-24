Степанов уточнил предпосылки для полного локдауна в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что полный локдаун в Украине возможен в случае коллапса медицинской системы.

А сейчас, признает глава Минздрава, к этому и идет, ведь количество койко-мест в медучреждениях исчерпывается. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Введение любых ограничений министр назвал просто жизненной необходимостью для страны в реалиях пандемии.

"Учитывая сегодняшнюю динамику, мы можем говорить, что критическая загруженность – это от 25 до 30 тысяч новых заражений за сутки. В таком случае загруженность нашей медицинской системы может быть близкой к 80%, а это уже серьезная цифра", – пояснил он.

Глава Минздрава добавил, что сложная ситуация с местами для пациентов с COVID-19 наблюдается в больницах трех регионов – Киеве, Одессе и на Харьковщине. В целом же, по его словам, в стране заняты уже 52% таких койко-мест.

Напомним: на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в мире некоторые страны приняли решение ввести повторный локдаун, чтобы остановить быстрый рост заболеваемости – рассматривается этот вариант и в Украине. О том, что такое локдаун, какие условия его введения и возможен ли он в нашей стране в ближайшее время – читайте в материале.

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