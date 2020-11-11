Степанов уточнил, когда Украина пройдет сложный период с коронавирусом

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что сложный период с коронавирусом должен закончится до апреля.

В эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" он отметил, что на сегодняшний день в Украине уже 28,5 тысяч зараженных находятся в больницах.

"Мы будем тяжело проходить этот период до апреля. Главное, с какими человеческими потерями мы его пройдем. Наша задача, чтобы количество этих потерь была как можно меньшим", – сказал Степанов.

Министр отметил, что на сегодняшний день с коронавирусом госпитализированы 28,5 тысяч человек, что в 4,5 раза больше, чем было в сентябре.

"Кроме лечебного процесса, есть еще эпидемиологический. Каким образом остановить рост. Речь уже даже не идет о том, чтобы его уменьшить. Все действия направлены именно на это (прекращение роста заболеваемости)", – пояснил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины 11 ноября ввел карантин выходного дня. По мнению правительства и чиновником Минздрава, это позволит сдержать стремительное распространение в стране коронавирусной болезни.