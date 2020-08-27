Степанов уточнил, какие школы не откроются с 1 сентября

Обучение будет происходить во всех школах Украины за исключением учебных заведений, находящихся в зонах с красным уровнем эпидемической опасности COVID-19.

Об этом во время брифинга 27 августа сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он подчеркнул, что в желтой, оранжевой и зеленых зонах школы будут работать.

"И это понятно, потому что красный уровень опасности означает очень большое количество больных в этом районе, которая была зафиксирована за последние 14 дней, в зависимости от численности населения", – пояснил Степанов

Какие районы и города Украины находятся в красной зоне (по состоянию на 27 августа):

Ривненская область: город Дубно , Костопольский район, Ривненский район, Радивиловский район.

Львовская область: город Самбор .

Ивано-Франковская область: город Коломыя , Тысменицкий район, Косовский район , Городенковский район.

Черновицкая область: город Черновцы, Кицманский район, Заставненский район.

Посмотреть, какие регионы Украины находятся в красной, оранжевой, желтой или зеленой зонах можно на интерактивной карте.

Эпидемические показатели на уровне районов и городов областного значения (reachinitiative.maps.arcgis.com)

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения Украины опубликовало полный перечень нововведений в работе школ в условиях эпидемии коронавируса.