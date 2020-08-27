Степанов уточнил, какие школы не откроются с 1 сентября
Обучение будет происходить во всех школах Украины за исключением учебных заведений, находящихся в зонах с красным уровнем эпидемической опасности COVID-19.
Об этом во время брифинга 27 августа сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он подчеркнул, что в желтой, оранжевой и зеленых зонах школы будут работать.
"И это понятно, потому что красный уровень опасности означает очень большое количество больных в этом районе, которая была зафиксирована за последние 14 дней, в зависимости от численности населения", – пояснил Степанов
Какие районы и города Украины находятся в красной зоне (по состоянию на 27 августа):
Ривненская область: город Дубно, Костопольский район, Ривненский район, Радивиловский район.
Львовская область: город Самбор.
Ивано-Франковская область: город Коломыя, Тысменицкий район, Косовский район, Городенковский район.
Черновицкая область: город Черновцы, Кицманский район, Заставненский район.
Посмотреть, какие регионы Украины находятся в красной, оранжевой, желтой или зеленой зонах можно на интерактивной карте.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения Украины опубликовало полный перечень нововведений в работе школ в условиях эпидемии коронавируса.